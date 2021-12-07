Чем заняться с детьми в новогодние праздники в Москве

Предпраздничные дни и каникулы в столице всегда богаты на различные развлекательные мероприятия, но в период пандемии выбрать подходящие места отдыха не так легко ввиду ограничений. Расскажем, куда можно пойти всей семьей и зарядиться новогодним сказочным настроением:

Ёлки

Не все детские представления выдержали проверку пандемией, но, например, самое масштабное новогоднее детское шоу в России «Ёлка в Крокусе» обязательно пройдет в офлайн. Мероприятие состоится в формате COVID FREE в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Если на момент проведения шоу, согласно распоряжению губернатора Московской области, зрители смогут посещать мероприятия без QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов, «Ёлка в Крокусе» обязательно поддержит такой формат и актуализирует правила посещения. Детям до 18 лет для посещения шоу QR-код или отрицательный ПЦР-тест не потребуются. Купив билеты на шоу «Тайна Вселенной Деда Мороза» заранее, гости гарантированно получат не только яркие эмоции от оригинальной высокобюджетной постановки, но и множество бонусов, такие как видеоприглашение от Деда Мороза, а также бесплатный билет на интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза». На «Ёлке в Крокусе» дети сразятся с коварным колдуном Агрызом, путешествуя по волшебной вселенной – действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале! Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, интерактивные игры от балкона до партера и зрелищные акробатические и танцевальные номера точно подарят детям и их родителям столь необходимое ощущение чуда.

Музеи

Музеи столицы последние несколько лет становятся все более дружелюбными к самым маленьким посетителям и давно не ассоциируются со скучной «обязаловкой». Дарвиновский музей славится своими интерактивными экспозициями и будет интересен как детям, так и взрослым. Многих детей увлекают динозавры, о них может рассказать экспозиция Палеонтологического музея. Если вы всерьез хотите воспитать у малыша вкус, то непременно стоит познакомить его с живописью Третьяковки и музея изящных искусств имени Пушкина. Только помните – московские музеи работают по предъявлению QR-кода.

Катки

В вашей семье предпочтение отдается активному отдыху? Пожалуй, лучшего варианта, чем отправиться на каток, не найти. Сказочная иллюминация, согревающие напитки и раскрасневшиеся щеки – представьте, какими счастливыми будут фото, сделанные там! С началом сезона каток можно найти практически в любом районе, но наибольшим спросом благодаря праздничной атмосфере пользуются катки на Красной площади, в парке Горького и на ВДНХ.

Ярмарки

Широкие ярмарки с танцами, песнями, щедрыми торговыми рядами и вкусной едой – традиция, подхваченная у европейцев, которая отлично прижилась у нас. Московские бульвары с раскинутыми ярмарками пропитаны атмосферой гостеприимства и выглядят невероятно кинематографично, а потому послужат отличной декорацией для фото в Instagram. Такая прогулка подарит и ребенку, и родителям продолжительное ощущение сказки, которого хватит на все каникулы.

Парки

У каждого из парков Москвы, преобразившихся к новогодним праздникам, будет своя тематика. «Зарядье» в самом центре столицы по случаю Нового года порадует гостей праздничной иллюминацией, которая завораживающе переливается всеми цветами радуги. В парке Горького с набережной видна вся Москва, которая, утопая в огнях, отражается в реке. Вариантов масса, главное одеться потеплее и настроиться на праздничный лад.

Тёплых и радостных праздников вам и вашей семье!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.