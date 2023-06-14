В «Москвариуме» провели ежегодный экофестиваль «Горизонт»

В «Москвариуме» прошел ежегодный экофестиваль «Горизонт»: в благотворительном забеге приняли участие более 1000 человек!

С 8 по 11 июня «Москвариум» провел ежегодный экофестиваль «Горизонт», посвященный принципам экологии, осознанности и саморазвития. Четырехдневный фестиваль завершился благотворительным забегом, участие в котором приняли более 1000 взрослых и детей. Вырученные от забега средства пошли на очистку десяти километров береговой линии озера Байкал в рамках акции «Вода России» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Всего за 4 дня экофестиваль посетили более 50000 человек. Участие во всех мероприятиях было бесплатным, за исключением благотворительного забега. Благотворительный забег прошел сразу в трех дистанциях: 5 и 10 км для взрослых, 500 метров для детей. Старт забегу дал Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион России по бегу на 800 и 1500 метров, заслуженный мастер спорта России.

«Рассказывать людям об осознанном потреблении и ответственном отношении к окружающей среде – на мой взгляд, важная и своевременная инициатива. Поэтому на предложение «Москвариума» принять участие в экофестивале «Горизонт» я согласился не раздумывая. Невероятно приятно оказаться среди такого числа единомышленников, которые любят бег и готовы поддержать благотворительную миссию забега - помочь очистить берега Байкала», - прокомментировал Юрий Борзаковский по итогам забега.

На фестивале была представлена насыщенная музыкальная программа, за которую отвечал генеральный партнер - пространство «Море музыки». Лайн-ап был звездным: DJ Romsta, Chris Kirk, Вика Кравцова. Специальным гостем «Горизонта» стал известный музыкальный исполнитель - МОТ.

«Фестиваль «Горизонт» в этом году стал еще масштабнее. Фестиваль «Горизонт» - это отличная возможность для всех жителей и гостей столицы активно и с пользой провести время, а также принять участие в экологических и социальных инициативах, внося свой вклад в сохранение окружающей среды в рамках фестиваля и в будущем», - прокомментировали в пресс-службе «Москвариума».

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