Экофестиваль «Горизонт»: забота о природе начинается с тебя

С 8 по 11 июня «Москвариум» проведет ежегодный экофестиваль «Горизонт», посвященный принципам экологии, осознанности и саморазвития.

Программа фестиваля — понятный маршрут для тех, кто хочет открывать новые горизонты и совершенствовать себя, а как следствие — и мир вокруг. Экологическое мышление не сводится только к раздельному сбору мусора, оно основано на ценностях саморазвития и осознанности, поэтому «Горизонт» расширяется сразу в семи направлениях: «Я двигаюсь», «Я вижу», «Я дышу», «Я осознаю», «Я делюсь», «Я чувствую, «Я делаю», — первые шаги, чтобы менять свои привычки, создавать нестандартные решения и вдохновлять других.

Четырехдневный фестиваль завершится 11 июня благотворительным забегом сразу в трех дистанциях: 5 и 10 км для взрослых, 500 метров для детей. Средства пойдут на очистку десяти километров береговой линии озера Байкал в рамках акции «Вода России» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Для участников забега и тех, кто придёт их поддержать, на уличной зоне около «Москвариума» организуют экоярмарку, спортивные игры, интерактивные зоны и музыкальную программу, в рамках которой с концертом выступит специальный гость фестиваля – МОТ. Популярный артист исполнит самые известные хиты и новинки.

«Экологический фестиваль «Горизонт» в понятном и популярном формате рассказывает об экологии в широком смысле — как о бережном, ответственном и осознанном отношении к себе и миру. Наша миссия — вдохновить каждого открывать новые горизонты и менять себя — и через это менять мир вокруг к лучшему», - прокомментировали в пресс-службе «Москвариума».

8-11 июня посетителей фестиваля ждет насыщенная программа. Второй этаж «Москвариума», как и уличная зона около него, превратятся в главную площадку фестиваля. Здесь в атмосфере подводного мира команда Fitmost проведет уникальные тренировки по йоге, animal flow и растяжке под звуки ханга от Международной академии ANIMARA, а крупнейшая сеть студий-школ TODES — мастер-класс по танцевальному искусству. Участники фестиваля смогут отдать одежду на благотворительность, обменяться вещами на СВОП-зоне благотворительного проекта «Добрый ящик», заглянуть на психологические сессии от Международного колледжа информационных технологий IThub College и выставку фотографий океана из кругосветного путешествия Клуба «5 океанов». или принять участие в мастер-классах от ГПБУ «Мосприрода», социального экопроекта «Благодарный шкаф» и всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Гостьи смогут попасть на мастер-класс по make up с использованием натуральной косметики от Ecomake или создать и подобрать аромат для дома от The Scent Store by Anna Nesterova. Спутников легко оставить на лекции по Art & Science от консалтинговой компании в сфере экологии «Простое дело» или на кинопоказе от Благотворительного фонда «Дари еду», а детей — на научном шоу или в зоне игротеки от ГПБУ «Мосприрода».

Это только треть событий, также в программе: показы мод, кинопоказы, концерты и многое другое.

Специально для гостей «Горизонта» 11 июня на парковке у «Москвариума» появится уникальный электробус от Департамента транспорта города Москвы, в нём можно будет помедитировать или укрыться от городского шума в окружении живых цветов и медитативной музыки.

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