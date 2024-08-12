Евгения Кузнецова: «New Vision возник в момент отчаяния»

О том, как появилась идея создания продюсерского центра «New Vision», нашему изданию рассказала основатель и генеральный продюсер – Евгения Кузнецова.

– Работая в руководящей должности в группе компаний Media Project Group, какие задачи вам приходилось решать? Какой был самый неординарный проект?

– Я всегда участвовала в операционной деятельности компании, и практически все задачи контролировала сама. Хоть мы и работали с крупными брендами, коллектив был небольшой — это позволяло контролировать все процессы. Иногда приходилось даже мирить клиентов и сотрудников, поскольку очень часто люди говорят на «разных языках». Особенно это можно наблюдать при взаимодействии например дизайнера, креатора — людей творческих профессий и менеджеров с аналитическим складом ума. Бывало возникали недопонимания и каждая из сторон высказывала мне претензии в адрес другой.

Был у нас один интересный проект — мобильные офисы Газпромбанка в микроавтобусах. Необычный он был тем, что мы обставляли машины, как офис (шкафы, столы, диваны) и брендировали снаружи и внутри. Команде приходилось не просто, сроки были сжатые и работать нужно было в ночные смены и решать вопросы с электричеством, например, тянуть электропровод из окна рядом стоящего многоэтажного дома. Подобные вопросы возникали прямо в процессе работы, и требовали оперативного решения. Но мы справились, добавив такой нестандартный проект в свою копилку.

– В какой момент вы поняли, что хотите стать руководителем компании? Что послужило катализатором?

– У меня не было такого момента. А если бы знала какая это ответственность, может и передумала бы идти. Я просто решила начать свое дело через интерес. И несколько книг про лидерство. Плюс опыт, который переняла у агентств, в которых работала. Странно на меня посмотрел руководитель , которому я сказала, что хочу начать свое дело. А потом он кстати пошел и создал свою партию и активно участвовать в политических вопросах. Видимо он тоже решился просто взять и пойти через интерес.

– Расскажите, пожалуйста, о своём продюсерском центре New Vision. Все ли шло гладко или возникали непредвиденные сложности?

– Шло гладко и новое направление — это несовместимые понятия. Первые пол года результата не было, я расстраивалась, но успокаивала себя тем, что 6-8 мес — это нормальный срок для молодого направления на становление на ноги. Пожалуй это был самый непростой период — не бросить и продолжать.

New Vision возник в момент отчаяния и не понимания, что делать дальше. Переломный момент 2023 год – уход с российского рынка зарубежных производителей, а вместе с ними и наших клиентов. Для меня всё началось с турецкого сериала. Я смотрела одну из серий и увидела в ней интеграцию бренда очень нативную и ненавязчивую и задала себе вопрос: «А почему у нас так не делают?». Тогда я еще не знала про все ограничения законом и долгий цикл производства фильмов. Но это было моим первым шагом в данном направлении и в последствии появились уже дополнительные опции и услуги, которые мы сейчас предоставляем.

– Кто в вашей команде? И как вы подходили к выбору сотрудников? Ведь хорошая команда это уже 50% успеха.

– Генеральный продюсер, креативный продюсер, менеджер проекта — это состав рабочей группы каждого проекта. Для меня действительно важна атмосфера в коллективе, ценю доверие и открытость. Я хорошо чувствую людей, поэтому интуитивно скорее, но не без изучения резюме.

– Для кого будет полезно воспользоваться вашими услугами? Какими проектами вы занимаетесь? Кто ваши клиенты?

– Мы работаем, как с юридическими лицами / брендами, так и с физическими лицами/ экспертами. Наши продукты прекрасно подходят для тех и других. Мы специализируемся на авторских проектах на ТВ и радио, например, можем запустить собственную рубрику на ТВ , или целую программу. Так же интегрируем бренды в фильмы и сериалы. А еще можем креативно внедрить бренд в офлайн мероприятия или запустить документальный фильм о вашей компании на ТВ.

– Евгения, расскажите о вашем новом проекте «Метод» с Юлией Ивлиевой, который стартовал на канале «Ю».

– Шоу «Метод» — это терапевтический проект, который уникален отсутствием сценария. Проект около года существовал в интернете, он мне очень понравился так и возникла идея вывести его на ТВ. Мне потребовался для этого почти год. Еще одной отличительной особенностью проекта является продажа билетов на шоу. То есть для того, чтобы попасть на съемки требуется купить билет. Что не типично для телевизионных проектов. А еще тему выпуска определяет ведущая стоя уже на сцене перед зрителями. Мне нравится, что данный проект дает возможность зрителю найти ответы на многочисленные жизненные вопросы.

– Как возникла идея интегрировать его на ТВ?

– Желание дать проекту рост охвата и показать людям, которым сейчас нужна помощь в решении жизненных ситуаций, что на самом деле выход есть всегда. Это первое в России шоу без сценария.

– Не боялись, что что-то пойдет не так? Может быть попадётся зритель, который решит просто проверить ведущую ради интереса?

– Сомнений не было, Юлию Ивлиеву знаю давно, еще по ее работе в рекламной сфере. Тотальное доверие к ней и ее деятельности плюс понимание процессов и ее методологии. Я сама прохожу ее практики и расстановки. Относительно проверки — Юля же считывает людей, и такого человека не пригласит на сцену.

Технически такая ситуация невозможна. У каждой деловой леди есть пул задач и распорядок дня.

– С чего начинается ваш день?

– Мой день начинается с плана на день. Люблю просыпаться на час раньше, чем все остальные в нашей семье, чтобы спокойно поздороваться с новым днем, попить чай в тишине, настроится на рабочий день и зафиксировать задачи. А еще я фиксирую мысли, они самые яркие в моем случае, как раз по утрам.

– Какие задачи вы ставите перед собой на ближайшие 5 лет?

– Вывести New Vision — наш продюсерский центр на лидерскую позицию по запускам авторских проектов на ТВ. Закрепить за собой позицию — первооткрывателя в данном направлении. А так же дать возможность брендам рассказывать о себе больше, а зрителям осознанно выбирать бренды.