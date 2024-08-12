Актеры Алена Михайлова и Аскар Ильясов впервые поделились подробностями со съемок международной экшн-драмы «Амура»

На фестивале азиатской поп-культуры Isekai Fest состоялась презентация нового проекта платформы KION — «Амура», в рамках которой актеры и создатели сериала рассказали о подготовке к ролям и съемках.

В дискуссии приняли участие: режиссёры проекта Андрей Джунковский и Илья Овсенёв, исполнительница главной роли Алёна Михайлова, актёр Аскар Ильясов и Анастасия Касаткина — креативный продюсер анимационных вставок, редактор комиксов книжного сервиса Строки.

Ведущие вместе с актёрами и создателями проекта обсудили множество вопросов по созданию проекта: какие технические решения использовались для съёмок экшн-сцен и трюков, как они сотрудничали с международной командой, какую роль играют элементы анимированной манги в сериале и многое другое.

«Амура» — это один из самых масштабных отечественных сериалов с обширной географией съемок. Проект снимался в России и Азии, роли в «Амуре» исполнили российские и японские актеры. Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал снимался при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Эксклюзивная премьера одного из самых ожидаемых сериалов состоится в онлайн-кинотеатре KION в этом году.



Сестры-близнецы Аня и Надя с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны.



Тогда Анна решает отправиться из Владивостока в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой, сбежавшим в свое время от проблем из Владивостока, ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.

Алена Михайлова играет в сериале сразу две роли — и Аню, и Надю. Также в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и др. Режиссеры «Амуры» — Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Генеральный продюсер: Игорь Мишин. Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Иван Голомовзюк, Альберт Рябышев. Авторы сценария: Кирилл Дышловой, Софья Шигина, Ольга Рябышева, Роман Владыкин при участии Ирины Аркадьевой.

«Процесс подготовки к роли был непростым: мне пришлось питаться пять раз в день, чтобы набрать вес и стать покрупнее, чем я есть, и регулярно ходить на тренировки — через день или даже чаще! Еще меня учили драться на боксе. В «Амуре» я играю сразу двух героинь, я разделила образы двух сестер для себя так, что для меня Аня Вдовина воплощает неуправляемую, почти мужскую энергию, тогда как Надя — более женственная», – говорит актриса Алёна Михайлова.

«Международная команда — это замечательный опыт. Как говорил Андрей, у нас на съёмочной площадке звучали четыре разных языка, и это было потрясающе. Были не только артисты из разных стран, но и члены разных департаментов. Знакомиться, общаться, обсуждать кино вне кадра — это как кинофорум. Мы делились, какое у нас кино, какое у них, что у нас общего и в чём различия. Это был невероятный опыт, и мне это очень понравилось», – рассказывает актёр Аскар Ильясов.

«Нам эта история показалась достаточно интересной, бойкой и драйвовой, поэтому мы решили создать нечто вроде азиатского Готэм-сити. Мы хотели перенести действие в другую плоскость, в иную реальность, и, кажется, у нас это неплохо получилось. Наша героиня как бы совершает путешествие из нашего мира в перевернутый мир, где встречается с яркими и стилизованными персонажами. Главную героиню мы отправили на тренинг, чтобы она подготовилась к роли, и она отлично справилась. Это было крутое погружение, и Алёна классно справилась с этим нелегким заданием, выполняя большинство трюков в кадре самостоятельно», – делятся режиссеры Андрей Джунковский, Илья Овсенев.

«Нам нужно было найти баланс между тем, как соединить live-action и анимационный сеттинг, чтобы героини Ани и Нади различались. История стилизованная, и для меня анимационные вставки — это то, как Надя, вторая сестра, фантазирует свою версию событий. Она любит приукрашивать, и через эти вставки представляет их жизнь как нечто нереальное. Мы рассказываем одну историю, в которой сочетаются две стилистики и два взгляда. Анимационные вставки выполняют две функции: во-первых, это флешбеки, показывающие прошлое двух сестёр, их взаимодействие. У нас очень динамичный, экшн сюжет, и флешбеки помогают раскрыть, как они жили раньше и что с ними происходит. Во-вторых, это вставки в формате снов, у которых тоже своя особая роль, заключающаяся в передаче эмоциональных переживаний и психологического состояния героинь», – комментирует креативный продюсер анимационных вставок, редактор комиксов книжного сервиса «Строки» Анастасия Касаткина.