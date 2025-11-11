Анна Кравцова: «Зрителей ждёт калейдоскоп эмоций!»

В Театре Мимики и Жеста первый показ нового спектакля для всей семьи — жестового мюзикла «Невероятная история кота в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Режиссер — Александр Савельев. Постановка осуществлена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Национального проекта «Семья». Театр Мимики и жеста – первый в мире и единственный в России стационарный профессиональный театр глухих актёров. Спектакли театра основаны на выразительности жестового языка глухих, на пластике, элементах пантомимы, музыки, танца. Происходящее на сцене синхронно озвучивают профессиональные дикторы. Спектакли Театра мимики и жеста доступны не только для глухих зрителей, но и для слышащих детей и взрослых. Актриса-диктор Анна Кравцова рассказала в своём интервью читателям АртМосковии о предстоящей премьере и о своей работе в Театре Мимики и Жеста

— Анна, как давно вы работаете в Театре Мимики и Жеста? Каковы, на ваш взгляд, особенности работы в этом театре? Что для вас самое интересное?

— В Театре Мимики и Жеста я два года. Меня пригласили, когда началась работа над спектаклем «Ревизор», и после этого я осталась в труппе. Мне сложно выделить что-то самое интересное и особенное в этой работе, потому что, когда получаешь удовольствие от того, что делаешь, когда чувствуешь себя частью театра, когда ты включен в процесс — все соединяется. Наверное, особенно интересно, работая с актерами, «придумывать» голос персонажу, обсуждать особенности героя, искать пристройки, чтобы голос слился с актером в единое целое. Вообще же, всегда увлекательно наблюдать за работой актеров и чему-то учиться у них.

— А почему вы вообще решили выучить жестовый язык и насколько сложно было это сделать?

— Я училась в том же вузе, что и наши актеры — Российской государственной специализированной академии искусств. Так началось мое знакомство с жестовым языком. Мы разговаривали в коридоре института, в общежитии, и у меня даже не возникал вопрос, учить или нет жестовый язык, — это получалось само собой. На втором курсе, когда был самостоятельный показ, мы сделали музыкальный номер, и я исполнила песню на жестовом языке. Вот так все и началось. Не могу сказать, что это было сложно, скорее любопытно, и это любопытство так увлекало, что хотелось изучать дальше и больше. Конечно, я еще многого не знаю, мне, безусловно, есть чему учиться. Благодаря нашим актерам, их терпению, пониманию и готовности помочь процесс обучения становится проще, я всегда могу подойти и уточнить новые, неизвестные мне слова. Мне очень нравится жестовый язык, и, несомненно, хочется совершенствоваться в знаниях.

— Сейчас вы участвуете в работе над спектаклем «Невероятная история кота в сапогах». В чем именно заключается ваша работа?

— Зрители увидят только часть моей работы — озвучание. Но сейчас, в процессе репетиций, я помогаю также в качестве переводчика жестового языка. Я работаю в тесном контакте с неслышащими актерами и слышащим режиссером. Это особая, невидимая зрителю сторона работы над спектаклем в нашем театре. Процесс начинается задолго до выхода на сцену — с «застольного» периода. Мы собираемся, обсуждаем будущий спектакль, читаем. На этом начальном этапе очень важно правильно донести до актеров режиссерский замысел и поставить задачи: каким он видит этот спектакль, что он вкладывает в образ каждого героя, каковы взаимоотношения героев друг с другом, вообще — что мы хотим сказать зрителям своей постановкой… Затем постепенно мы двигаемся вперед: артисты учат текст и мы начинаем выстраивать мизансцены. Здесь важная задача — не упустить важные режиссерские замечания и уточнения, точно довести их до актеров.

— Кого вы озвучиваете в спектакле? Сложно ли создавать образ вашего героя?

— Я озвучиваю героиню актрисы Ольги Вологжиной, Принцессу. Над образом мы работаем вместе — это, на мой взгляд, необходимо для того, чтобы добиться слияния актерской игры и голоса диктора. В определенном смысле я подстраиваюсь под актрису, потому что у нее есть свои характерные наработки и мне нужно в них «попасть», но мы также часто обсуждаем нюансы, чтобы найти новые краски персонажа.

— Каким будет новый спектакль? Чего ждать зрителям?

— Спектакль обещает быть невероятно ярким, энергичным и веселым, но при этом добрым и трогательным. Каждый момент спектакля наполнен особым очарованием. Зрителей ждет настоящий калейдоскоп эмоций. Казалось бы, эта история знакома всем, но такой вы ее еще видели. Уверена, спектакль найдет отклик в душе зрителя любого возраста. Я могу рассказывать о нем бесконечно, но лучше увидеть все своими глазами!