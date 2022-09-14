Евгения Васильева: от традиции к современности

13 сентября в Башкирском художественном музее имени М. В. Нестерова открылась выставка известного художника Евгении Васильевой, посвященная 160-летию со дня рождения академика живописи, заслуженного деятеля искусств РСФСР, основателя художественного музея в Уфе Михаила Васильевича Нестерова. Выставка продлится до 13 ноября 2022 г. Выставка носит название “Время и вечность”. По словам художника, место проведения выставки выбрано не случайно, так как работы Евгении Васильевой и Михаила Нестерова объединяют непреложные истины духовности и времени.

Торжественное открытие выставки посетили глава Башкирии Радий Хабиров, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев, народный художник России Салават Щербаков.

Открыла выставку министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

– Очень символично, что выставка «Время и вечность» расположилась именно здесь. В этом уникальном музее, который совмещает в себе усадьбу Лаптева и новое здание в современном стиле. Их совмещение обусловлено тем, что их связывает искусство. Сегодняшняя выставка — это тоже связь времен, эпох, взгляд в прошлое, которое дает отсчет вечности, это возможность остановиться, когда ты не знаешь куда идти, оглянуться назад и увидеть свой путь. Эта выставка напоминает нам о том, что время когда-то заканчивается, и все мы станем вечностью, – подчеркнула Амина Шафикова.

Евгения Васильева в свою очередь отметила, что вкладывает душу в свои картины, и подарила 10 работ Башкирскому государственному художественному музею имени Михаила Васильевича Нестерова и 3 работы Центральному духовному управлению мусульман.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин высоко оценил работы художника, увидев в многообразии цветов радугу – послание Бога.

— Сколько цветов в этом мире отражает радуга. Мы называем радугу (башкиры, татары) – благословенной молитвой, посланником Божьим. Радуга появляется сразу после дождя. Дождь – это жизнь. Воды не будет — и ничего не будет: ни картошки, ни редиски, ни яблока, ни малины. И эти цвета отражают радугу. Выставка заставляет думать, — заявил он.

– Эти картины помогают погрузиться в ценное и важное состояние. Художник Евгения Васильева занимается святым делом – пробуждает людей от беспечности, черствости, открывает в сердце любовь и стремление жить вместе, – подчеркнул в своей речи Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин.

Директор музея Айрат Терегулов отметил, что сочетание скульптуры, живописи и видеоарта получилось весьма значительным.

– 4 ноября состоится Всероссийская акция «Ночь в музее». Как правило, в эту ночь у нас бывают по 3–4 тысячи посетителей. Значит, с творчеством современного художника познакомится много людей. Уверен, что выставка будет пользоваться большим успехом, – сказал Айрат Рауфович.

Евгения Васильева сделала акцент на том, что выставка была организована специально для Музея Нестерова и что с радостью приезжает в столицу Башкортостана. В то же время каждый визит художницы сопровождается теплым приемом со стороны культурных и общественных деятелей, а также жителей города.

– Я люблю творчество Михаила Нестерова, люблю Уфу. Легко творить, когда понимаешь, что есть место, которое будет тепло воспринимать твои работы. Работаю в различных направлениях — в скульптуре, живописи и видеоарте. Также стараюсь наладить диалог между разными людьми. Но в этой выставке есть ещё один интерес – диалог между эпохами, потому что мы здесь можем наблюдать работы XV, XVI веков и недавнего прошлого. Хочу отметить один момент, что многие работы говорят об одном и том же – о нашем существовании на земле.

Существование не вечно и нужно ориентироваться на ценности более серьезного масштаба, то есть идти к источнику нашего существования и понимать, что в нашей жизни не должно быть агрессии, насилия, что надо следовать глубоким нравственным принципам. И тогда всем нам станет жить гораздо радостнее. Как говорили святые, нам необходимо радоваться, молиться и иметь терпение. Это путь к счастью. Я надеюсь, что эта выставка отчасти содействует этому пути, – поделилась мыслями автор.

Стоит отметить, что для Евгении Васильевой выставка “Время и вечность” — уже вторая за 2022 год. 1 февраля 2022 года в Уфе открылась выставка, на которой художник познакомила мир с Бурзянской пчелой. Это стало полноценным арт-проектом, который не только заявил о существовании особого вида пчёл, но и напомнил об экологических проблемах, влекущих за собой неизбежную гибель насекомых.

Евгения Васильева — новое слово в современном искусстве. Благодаря новым авторским техникам она освежает традиционное искусство и вносит свой вклад в популяризацию творчества художников классических школ.

Организатором выставки выступил Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова при поддержке факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова, министерства культуры РБ и научно-исследовательского музея академии художеств в Санкт-Петербурге. Работа выставки продлится до 13 ноября 2022 года.

— Сегодня состоялось большое событие и высказаны очень важные мысли. Я был знаком с творчеством Евгении, но сегодня попав сюда, я очень многое для себя открыл: во-первых, очень интересную личность. Через её работы видны и глубина, и совершенно новые ракурсы и взгляды, и движения куда-то вглубь, и видео-арты, и принципиально черно-белые работы, ограниченные цветом. Я могу сказать, что это яркая выставка, яркий художник. Поздравляю музей с этим приобретением! – прокомментировал скульптор, педагог, профессор. Академик РАХ, народный художник РФ Салават Щербаков.

Лия ИШИМОВА и Дмитрий КИСИЛЁВ,

Фот – организаторы выставки «Время и вечность»

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