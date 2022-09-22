В Доме-музее А.С. Голубкиной в Зарайске открылась выставка «Пропорции духа: портрет советской эпохи»

В Доме-музее А.С. Голубкиной в Зарайске начала работу выставка «Пропорции духа: портрет советской эпохи»

Выставка посвящена разным подходам художников к портрету: от реалистической трактовки натуры до декоративного экспрессионного решения. Представленные работы, многие из которых экспонируются впервые, раскрывают особенности творческого мышления советских скульпторов середины – второй половины XX века.

В экспозиции – произведения, поступившие в фонды музея из Центрального Дома Художника (Государственной картинной галереи СССР). Посетители увидят портреты советских художников Г.М. Гюрджян, И.А. Ваграмовой, Д. Степановичюте, скульпторов А.С. Голубкиной, А.С. Твердова, Н.И. Нисс-Гольдман, В.В. Лукьянова, композиторов М.П. Мусоргского, С.В. Рахманинова, писателей Ф.М. Достоевского, Н.М. Лордкипанидзе, политических и государственных деятелей, ученых, рабочих.

Основой для названия выставки послужила цитата из книги А.С. Голубкиной «Несколько слов из ремесла скульптора»: «…Ясно, что, работая такого человека, вы должны найти другие пропорции и отношения. Это пропорции его духа, и вы их найдете у него же. Для этого необходимо твердое знание, которое дает вам смелость не подчиниться правильности неверных по сущности духа пропорций и отношений. Этого никогда не сможет сделать тот, кто их не изучил».

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