В Государственной Третьяковской галерее представили выставку «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть I»

Любой музей – хранилище древностей, шедевров, подлинников, произведений искусства. Государственная Третьяковская галерея не исключение. С её коллекцией и выставками знакомы очень многие из нас. Другое дело, что жизнь не стоит на месте. Меняются эпохи, времена, технологии. Музеи оцифровывают свои фонды. Виртуальное собрание музея, конечно, отличается от постоянной экспозиции. Соединить оба и предлагает выставка.

Мы все знакомы с итальянскими пейзажами Сильвестра Щедрина и русской природой Исаака Левитана, мы знаем многое о феномене русского авангарда. Портреты Владимира Боровиковского нам тоже знакомы, как и красочно-сочные картины Абрама Архипова. Но, быть может, нам удастся проследить изменения в портретной живописи XVIII-XIX веков? Выставка к этому приглашает. Жесты, взгляд, позу героев, костюм – примету моды той или другой эпохи.

Известные и малознакомые произведения изобразительного искусства соседствуют вместе: разные художники разных эпох. Морские пейзажи были и у Исаака Левитана (мы же привыкли к его средней полосе России), а признанный маринист Иван Айвазовский писал и на «сухопутную» тематику.

На выставке размещена и чудная графика: работы Василия Кандинского, Кузьмы Петрова-Водкина, совершенно прекрасные натюрморты кисти Бенуа. Произвольный характер размещения работ позволяет по-новому взглянуть на живописные работы известных мастеров. И, конечно, QR-код нам всем в помощь. С ним можно узнать больше о том или ином шедевре.

Выставка открыта до 19 февраля 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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