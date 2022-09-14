10-я ярмарка современного искусства Cosmoscow 2022 открылась в Гостином Дворе

В Москве проходит Preview 10-й ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая с завтрашнего дня откроет двери для всех желающих. В этом году проведение ярмарки стало возможным благодаря официальному партнеру Tinkoff Private, проекту Lunar от компании Hutton, партнерам Beluga, Tete de Cheval, BORK и ЗЕНИТ. Традиционно площадкой проведения стал Гостиный двор (ул. Ильинка, 4).

«Главная идея Cosmoscow, наш стержень, остается неизменным из года в год: для нас всегда важнейшим приоритетом было развитие российского арт-рынка, а ему как никогда требуется поддержка. Мы хотим поддерживать контакты с нашими друзьями, соратниками и со всеми, кто вовлечен в культурные процессы и занимается проектами, связанными с искусством и арт-рынком. В этом сезоне ярмарка как сложный организм продолжает искать новые форматы: мы подготовили несколько впечатляющих спецпроектов с ключевыми художниками и коллекционерами, а также крупнейшими брендами, выступающими партнерами Cosmoscow», – рассказывает Маргарита Пушкина, директор-основатель Cosmoscow.

Стенды представили 72 галереи, из них 11 нестоличных участников из Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги и Владивостока. Помимо традиционных секций ярмарки – Main, Design, Editions и Frame – заработали новые секции Digital и Network.

«Лучшим стендом» Cosmoscow 2022 был выбран стенд Marina Gisich Gallery (в состав жюри вошли Марина Шульц, Михаил Алшибая и Андрей Ерофеев). Галерея принимала участие во всех выпусках ярмарки c момента ее основания, и в следующем году Marina Gisich Gallery получит возможность принять участие в ярмарке бесплатно.

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