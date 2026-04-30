Евразийская медиагруппа открыла серию юбилейных мероприятий виолончельным концертом

By T1
всероссийская виолончельная академия
Фото: пресс-служба Евразийской медиагруппы

Евразийская медиагруппа открыла серию праздничных мероприятий в честь своего 25‑летия. Первым событием юбилейного цикла стал камерный концерт для партнёров медиагруппы, который состоялся во Всероссийской виолончельной академии.

В концертной программе прозвучали произведения композитора, виолончелиста и дирижёра Георгия Гусева. Он выступил автором всей музыкальной программы, представил публике цикл сочинений, вдохновлённых разнообразием культур евразийского континента, и поздравил Евразийскую медиагруппу с 25‑летием.

Исполнителями уникальной программы для ансамбля из четырёх виолончелей стали резиденты Всероссийской виолончельной академии Полина Тхай, Ярослав Шмидт, Азалия Рыжова и Арина Кукушкина. В их исполнении прозвучали «Калипсо» по мотивам «Одиссеи» Гомера, лирическая миниатюра «Скворцы над Римом», фантазия на македонские народные песни и танцы «GRABZ!», фантазия на старинную шотландскую песню «Ярмарка в Скарборо», а также «Болгарская сюита».

Концерт стал яркой демонстрацией того, как классическая традиция, фольклор и современная музыка находят общее звучание в рамках евразийского культурного пространства.

Георгий Александрович Гусев — российский виолончелист, композитор и дирижёр. Выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Национальной академии Святой Цецилии в Риме, он выступает на международных фестивалях, таких как Kronberg Academy Festival и VivaCello, сотрудничает с признанными музыкантами, является автором произведений для виолончели, включая альбом Cello Drive (2016), сочинение CALYPSO (премьера в Карнеги‑холле в 2018 году), а также масштабного цикла «Дневник путешественника», основанного на впечатлениях от многолетних поездок по миру.

«Как показывает история, отношения между странами налаживаются прежде всего через культуру, а не через дипломатию. Для меня виолончель — это голос мира: её тембр ближе всего к человеческому, а своей мелодической красотой она способна затронуть самые тонкие струны души. Путешествуя и перемещаясь между жанрами, я постоянно ищу тот самый язык звука, который будет понятен людям самых разных традиций. Музыка напоминает нам о любви, доброте и человеколюбии — о том, чего в современном мире, к сожалению, становится всё меньше», — отметил Георгий Гусев, говоря о значении музыки и виолончели для диалога культур.

Всероссийская виолончельная академия — уникальный проект, объединяющий музыкантов и поклонников виолончельного искусства по всей России. Академия реализует образовательные программы, организует концерты и онлайн‑проекты, способствует развитию виолончельной среды и повышению интереса к классической музыке.

