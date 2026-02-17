Анна Бутурлина: песни о личном

23 февраля на одной из самых атмосферных музыкальных площадок Москвы — клубе Алексея Козлова — состоится сольный концерт Анны Бутурлиной, певицы, чей голос знаком миллионам. Для многих она навсегда останется голосом Эльзы из «Холодного сердца», той самой, что спела ставшую легендарной «Let It Go» песню, получившую «Оскар». Но за пределами анимационных хитов — целая вселенная авторского джаза, где Бутурлина выступает не как озвучивающая артистка, а как полноправный творец, аранжировщик и бэнд-лидер.

Программа «Любимым мужчинам», которую она представит в этот вечер, — это собрание личных историй, рассказанных языком музыки. Песни о любви, семье, детях и главных ценностях в жизни станут основой для джазовых импровизаций в исполнении блестящего ансамбля: пианиста Олега Старикова, гитариста Сергея Пустуева, контрабасиста Григория Зайцева и барабанщика Павла Тимофеева.

«Моя музыка — это то, чем дышит мое сердце, — говорит Анна. — А моя команда — это музыканты, кому я доверяю исполнять самое сокровенное. Их чуткое и бережное отношение к моим песням вдохновляет меня творить снова и снова».

Интересно, что путь Бутурлиной — это постоянное движение между масштабными проектами и камерными экспериментами. В 2020 году она стала первой русской артисткой, выступившей на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, а сегодня регулярно выступает с легендарным оркестром имени Юрия Силантьева и одновременно создает собственные джазовые программы.

Ее концерт в клубе Алексея Козлова — возможность услышать не «голос принцессы», а живого, думающего, эмоционального музыканта, чье исполнение наполнено тонкими нюансами, легкостью подачи и теплым юмором. Это разговор по душам, переложенный на язык джаза, — без пафоса, зато с искренностью и профессионализмом высшей пробы.