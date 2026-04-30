Школьница из Курской области разработала дизайн десятитысячной купюры

В кинотеатре «Иллюзион» прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Конкурса Эссе «День Рубля 2025», приуроченного к 80-летию Великой Победы. На протяжении 10 лет организаторами Конкурса являются Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) и Министерство финансов Российской Федерации.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Министра финансов РФ А.В. Моисеев: «Я очень рад, что наша добрая традиция проведения Дня рубля сохраняется и укрепляется. Я очень рад, что география конкурса расширилась и новые субъекты Российской Федерации также принимают в нем активное участие. Я рад, что приоритет отдан таким направлениям развития рубля как цифровой рубль. Очень хорошо, что участники конкурса помогают осмыслить роль национальной валюты в развитии российской экономики. Рубль ведет себя как крепкая валюта. Мы уверены, что так же будет и дальше. Интерес молодежи к развитию финансовой мысли это очень приятно. Желаю всем прекрасной работы и поздравляю победителей!»

Церемонию награждения открыл вице-президент РСПП, председатель СПКФР А.В.Мурычев: «Во время проведения конкурса мы повстречались с молодыми, но уже зрелыми людьми с точки зрения написания важных эссе на темы, связанные с финансовыми инструментами, финансовой историей, в целом историей в годы Великой Отечественной войны. Эссе участников были посвящены родственникам и их судьбам – участию в Великой Отечественной войне. Конкурс всколыхнул семейные хроники жизни нашей страны, было очень полезно вспомнить и изучить историю своей семьи, своих родных. Этого очень не хватает сейчас в стране и обществе. Нужно давать больше гуманитарных знаний, изучать историю как таковую и воспитывать патриотов и людей, которые государственно мыслят и направляют все свои силы для того, чтобы Россия развивалась и укреплялась. Будущее нашей страны находится в этом зале. Мы от лица РСПП и СПКФР желаем вам удачи и успехов в вашей жизни! Многие из вас выберут профессии финансистов, банкиров, управленцев, экономистов. Желаю вам всемерных успехов и достижения всех целей, которые вы перед собой ставите»!

Ведущей церемонии награждения выступила генеральный директор СПКФР Д.К.Маштакеева, которая отметила, что география Конкурса «День рубля» расширяется, и в этом году на конкурс впервые были присланы работы не только из России, но также из Молдовы и Киргизии: «Хотя в рамках регламента конкурса работы из-за рубежа не должны быть рассмотрены, мы их рассмотрели и дали ребятам возможность представить работы в рамках очного этапа. В следующем году мы будем расширять географию конкурса «День рубля». Я бы хотела поблагодарить не только участников конкурса и их родителей, но и педагогов, которые вносят огромный вклад в развитие нового поколения!»

Победителями конкурса стали Виктория Райник (Курская область, 1 место), Эмилия Евсевьева (Тамбовская область, 2 место), Елизавета Парамонова (Москва, 3 место).

Победительница Конкурса – Виктория Райник – учащаяся средней общеобразовательной школы № 45 имени Героя Советского Союза В.И. Крюкова г. Курска. Виктория заняла первое место за эссе на тему «Изображение на купюрах – история современной России в красках и символах». В своей работе Виктория не только детально рассмотрела изображения на купюрах как отражение истории России, но и разработала дизайн купюры номиналом в 10 000 рублей с символами ее родной Курской области.

«Мне всегда было интересно, что изображено на купюрах и почему изображены именно эти символы, именно этот город, именно эта достопримечательность. Я очень надеюсь, что макет с изображением купюры номиналом 10 000 рублей в дальнейшем будет реализован, и появятся десятитысячные купюры с изображением Курской области. Я сама разработала макет десятитысячной купюры с изображением символов Курской области – триумфальной арки, соловья, яблока «антоновка» и мемориального комплекса «Курская битва». Я планирую связать свою жизнь с финансами, учиться на финансиста или на экономиста, и в дальнейшем заниматься финансовой деятельностью», — рассказала Виктория Райник.

Для наглядности Виктория испекла и привезла на церемонию награждения имбирные пряники с изображением десятитысячной купюры.

С наилучшими пожеланиями и напутствиями в профессиональном развитии к участникам конкурса обратились почетный президент Финансового университета при Правительстве РФ А.Г.Грязнова, первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Э.З. Омаров, генеральный директор Ассоциации «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» А.С.Русакова, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств А.В. Чумаков, председатель совета Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» О.Ю. Цветков и другие деятели сферы образования и финансового рынка.

В рамках церемонии для собравшихся прошла обширная культурная программа: лекция советника директора аналитического департамента Госфильмофонда России Р.М.Максимовой, выставка киноафиш «Сталинград» совместно с Госфильмофондом РФ и специальный показ фильма «Конек-Горбунок» режиссера Александра Роу из коллекции Госфильмофонда РФ.

Церемония награждения прошла при поддержке Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС), Национального агентства коллекторов (НАПКА), ПАО «Банк ПСБ», Финансового университета.

Соорганизаторы Конкурса — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Мелитопольский государственный университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российский союз промышленников и предпринимателей.

Фото: группа СПКФР в ВК