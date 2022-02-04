Еврейский музей и центр толерантности откроет выставку «The Lonka Project. Человек под номером» и инсталляцию «Снегопад» Хаима Сокола

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Выставка станет частью международного фотопроекта о людях, переживших Холокост, и покажет более 60 портретных снимков. История проекта «Лонка» началась в 2018 году. Элеонора (Лонка) Насс прошла через Шоа, однако редко рассказывала детям о своем опыте. После смерти матери Рина Кастельнуово, дочь Лонки, и ее супруг Джим Холландер, фоторепортеры, специализирующиеся на ближневосточной тематике, обратились к профессиональным фотографам с просьбой создать портреты людей, переживших Холокост, и записать их воспоминания. Мировое фотосообщество откликнулось на просьбу: более 300 фотографов из 30 стран приняли участие в проекте. В их числе члены агентства Magnum Алек Сот, Жиль Пересc и Эли Рид, лауреаты World Press Photo Эд Каши и Джейн Эвелин Этвуд. Кураторами выставки в Еврейском музее выступят Анна-Патрисия Кан, директор галереи CLAIRbyKahn в Цюрихе, член проекта «Лонка», куратор фотографических проектов Нина Гомиашвили и Лия Чечик.

Магали Друскович. Франциско и Хинда Вихтер. 2019. Buenos Aires, Argentina. Photo © Magali Druscovich / The Lonka Project, 2019 (Argentina)

Роберт Гумперт. Леон Мальмед. 2019. South Lake Tahoe, California, USA. Photo © Robert Gumpert / The Lonka Project, 2019 (USA)

Абигайл Узи. Моше Ха-Элион. 2019. Tel Aviv, Israel. Photo © Avigail Uzi / The Lonka Project, 2019. (Israel)

Джим Холландер. Исраэль Меир Лау. 2019. Tel Aviv, Israel. Photo © Jim Hollander / The Lonka Project, 2019 (USA)

Маурицио Кандела. Руби Соснович. 2019. Boca Raton, Florida, USA. Photo © Mauricio Candela / The Lonka Project, 2019 (USA)

Зив Корен. Четверо выживших в Освенциме: Шмуэль Блюменфельд, Иегуда Маймон, Барух. Кашер, Томми Шварц Шахам. 2019

Инсталляция Хаима Сокола «Снегопад» представляет собой настенную роспись с изображением птиц в зимнем лесу и «снегопад» из белых веревочных лестниц. По замыслу автора веревочные лестницы символизируют средство для побега или спасения. Инсталляция «Снегопад» приглашает зрителя проследовать за ассоциациями автора.

хаим сокол - снегопад

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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