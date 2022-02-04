Премьера музыкально-поэтического спектакля «Любви небесной образ» состоится в Кремле!

25 февраля 2022 года в Большом зале Государственного Кремлевского дворца Народная артистка РФ Светлана Крючкова выступит с двумя ведущими хорами России — Праздничным мужским Хором Московского Данилова монастыря и Большим детским хором им. В.С. Попова. Музыкально-поэтический спектакль «Любви небесной образ» станет для всех участников первой подобной работой на стыке жанр и форм.

Главная тема музыкально-поэтического спектакля – любовь. Любовь во всех смыслах этого слова. Именно она связывает в единое целое действо, где взрослые и маленькие артисты рассказывают о ней и про нее. Музыкой, поэзией, песнями и монологами. С самого начала зритель погружается в атмосферу нежности и безмятежного счастья, которые дает это самое главное чувство. В спектакле разворачивается вечный сюжет, сюжет любви и о любви: там, где любовь, там эмоции; там, где эмоции, слова излишни. Вместо них – Анна Ахматова, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Петр Чайковский и др.

– Я никогда не работала в таком жанре, когда на сцене — и духовный хор, и детский хор, и артист, читающий стихи русских поэтов. У меня не было подобного опыта. Но я не боюсь экспериментов и я не боюсь больших сцен. Все, что я хочу и могу — заставить зал слушать и слышать. Чтобы зритель вышел после выступления с другим отношением к поэту, чтобы у него дома возникло желание открыть книгу. И удивиться: почему же я этого не видел, я же читал?

Для Хора Данилова монастыря подобный опыт не первый: это единственный монастырский хор, который практикует «театрализованные» представления с большими артистами — Дмитрием Певцовым, Евгением Стебловым, Андреем Мерзликиным. Солисты и певчие коллектива — профессиональные музыканты с блестящим образованием, которых ювелирно подобрал художественный руководитель хора Георгий Сафонов. Они не служат в алтаре и не совершают таинств, но место их службы – в Даниловом монастыре. А их профессия, служение и таинство – музыка, – рассказывает Народная артистка РФ Светлана Крючкова.

– Хор у нас монастырский, мы не можем танцевать, прыгать-бегать по сцене. Но мы можем это все изобразить голосами. У нас очень большой и разнообразный репертуар: и духовный, и классический, но еще мы с удовольствием поем песни советских и современных композиторов, исполняем и старинные романсы, и казачьи народные песни, у нас очень много фольклора, аутентичной народной музыки. Радует, что все это зритель увидит и услышит на территории Кремля. Потому что место это – святое для каждого. И побывать к Кремле, хоть в тысячный раз, все равно каждый раз, как первый. Кремль напитывает: все эти мощеные площади, эти храмы дают возможность дальше верить, надеяться и любить, – говорит художественный руководитель и главный регент Праздничного хора Данилова монастыря Георгий Сафонов.

Отдельные номера в канве спектакля исполнит Большой детский хор им. В.С. Попова, национальное достояние России, которое бережно хранит художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кисляков.

– В спектаклях такого масштаба мы еще никогда не работали. Но страха нет: наши дети выступают на всех крупнейших площадках страны. Мы представляем старую московскую школу, а московская школа сильно отличается от всех остальных, потому что берет истоки от дореволюционного московского синодального хора. Наши дети поют любую музыку – и духовную, и современную, и зарубежную, и средневековую, и народную, при этом — на разных языках и в разных стилях. Весь состав – 200 человек — выступает очень редко. Но 25 февраля в Кремлевском дворце на музыкально-поэтическом спектакле «Любви небесной образ» будет более ста детей, такое количество исполнителей на сцене тоже впечатляет, – комментирует художественный руководитель и главный дирижер, Заслуженный артист РФ России Анатолий Кисляков.

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