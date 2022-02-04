Концерт-открытие юбилейного фестиваля «Хор без границ» переносится с 7 февраля на 21 марта 2022 года

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Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) объявляет о ПЕРЕНОСЕ Концерта-открытия юбилейного фестиваля «Хор без границ» с 7 февраля на 21 марта 2022 года. Вечер пройдет Светлановском зале Московского международного Дома музыки.

Минин-хор. Автор снимка - Пётр Колчин

Полностью сохранена программа:

  • 1-е отделение: увертюра и Танго Старой Леди из оперетты «Кандид», а также «Чичестерские псалмы» Леонарда Бернстайна;
  • 2-е отделение: Stabat Mater Карла Дженкинса.

Полностью сохранен состав солистов:

  • заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания, заслуженная артистка России, солистка Большого театра России Агунда Кулаева (меццо-сопрано);
  • джазовая певица Мариам Мерабова (меццо-сопрано);
  • Дживан Гаспарян-младший (дудук);
  • Михаил Кауфман (дискант).

В концерте примет участие Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича.

Дирижер первого отделения — лауреат премии «Золотая Маска», художественный руководитель оркестра, главный приглашенный дирижер Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова Ян Латам-Кёниг.

Дирижер второго отделения — художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Ведущие — лауреат премии «ТЭФИ» Сати Спивакова, Юлиан Макаров.

Фото — Петр КОЛЧИН

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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