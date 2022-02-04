Концерт-открытие юбилейного фестиваля «Хор без границ» переносится с 7 февраля на 21 марта 2022 года

Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) объявляет о ПЕРЕНОСЕ Концерта-открытия юбилейного фестиваля «Хор без границ» с 7 февраля на 21 марта 2022 года. Вечер пройдет Светлановском зале Московского международного Дома музыки.
Полностью сохранена программа:
- 1-е отделение: увертюра и Танго Старой Леди из оперетты «Кандид», а также «Чичестерские псалмы» Леонарда Бернстайна;
- 2-е отделение: Stabat Mater Карла Дженкинса.
Полностью сохранен состав солистов:
- заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания, заслуженная артистка России, солистка Большого театра России Агунда Кулаева (меццо-сопрано);
- джазовая певица Мариам Мерабова (меццо-сопрано);
- Дживан Гаспарян-младший (дудук);
- Михаил Кауфман (дискант).
В концерте примет участие Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича.
Дирижер первого отделения — лауреат премии «Золотая Маска», художественный руководитель оркестра, главный приглашенный дирижер Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова Ян Латам-Кёниг.
Дирижер второго отделения — художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.
Ведущие — лауреат премии «ТЭФИ» Сати Спивакова, Юлиан Макаров.
Фото — Петр КОЛЧИНИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.