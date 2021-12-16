Её парень ревновал, Но ведь повод напрасный…

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15 декабря 2021 года группа «FISHY» представила новый трек «ЕЁ ПАРЕНЬ РЕВНОВАЛ».

«Есть ли дружба между парнем и девушкой? Что об этой дружбе думает её вторая половинка?» На эти вопросы отвечает новый трек группы «FISHY» – «ЕЁ ПАРЕНЬ РЕВНОВАЛ» – универсальный хит для разбитых сердец и оттоптанных ног.

«FISHY» – участники масштабного музыкального шоу «Улица», завоевавшие многочисленное внимание на проекте не только своим творчеством, но и умением подать себя.

Группа активно осваивает площадку TikTok, где тестирует весь свой материал перед релизом. Так, трек «ЕЁ ПАРЕНЬ РЕВНОВАЛ» залетел в топы, именно поэтому и было принято решение перед новым годом порадовать аудиторию, которая под каждым видео с этим звуком писала многочисленные комментарии с вопросами о дате релиза.

Стильная и взрывная новинка декабря «ЕЁ ПАРЕНЬ РЕВНОВАЛ» уже на всех стриминговых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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