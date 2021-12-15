«Работаем с группами Little Big и «Хлеб» на постоянной основе»: режиссер Владислав Белоусов — о театре, звездах и бартере

Владислав Белоусов — режиссер театра ГИТИС, работающий в профессии с 15 лет и поставивший более 1000 детских праздников, в том числе для звезд. В собственном детском центре «Мастерская Волшебства» уже более 5 лет труппа ставит выездные спектакли, постановки для школ, детских садов, а также спектакли для различных мероприятий и для крупных компаний.

«В нашем случае — бизнес структура и творческая структура — это единый организм, словно мы с вами на аукционе: спектакль — это картина, видение мира художника, а вот организатор аукциона — в нашем случае это человек, который занимается продажами и организацией рекламной компании», –– утверждает режиссер.

Помимо организации спектаклей для детей труппа театра работает со звездами, в том числе с группой Little Big, «Хлеб», семьями Дэмиса Карибидиса, Арарата Кещяна, семьей Кукояки.

«Мы действительно работаем со звездами на постоянной основе. Работа с людьми, которые имеют большую популярность — эта целая ниша, где всегда чуть больше ответственности, чем обычно. И все из-за внимания аудитории этих людей», –– делится режиссер.

Спектакль за спектаклем Владислав Белоусов старался не просто настроить рабочий контакт с семьями знаменитостей, но и стать с ними друзьями. За все время работы было несколько необычных историй со звездами.

«Одна из запоминающихся ситуаций — это организация праздника за сутки для Дэмиса Карибидиса. Наш коллектив отмечал праздник, все веселились и отдыхали. А утром уже ехали в Москву, на телефонах и в поисках операторов и аниматоров. В итоге праздник получился уютный и атмосферный, а клиенты после него стали нашими друзьями. В ответ мы услышали заветное: «Спасибо — все было потрясающе!».

А самым запоминающимся шоу стал праздник для семьи Дениса Кукояки. Владислав Белоусов рассказал: «Они очень легкие на подъем люди, очень веселые. Они не забывают отмечать праздник, полностью погружаются в атмосферу и, конечно же, умеют подхватить «дыхание» торжества. Кстати, юная Василиса умет отрываться по полной».

Владислав Белоусов признается, что организация подобных шоу обходится недешево: «Не буду лукавить, но это действительно дорогое удовольствие. Декорации, свет, звук, костюмы ну и артисты — человек, в нашей индустрии самый дорогой ресурс. Благодаря людям мы создаем такой качественный и потрясающе эффектный продукт». Однако режиссер без негатива относится и к работе по бартеру.

«Здесь у нас индивидуальный подход — не с каждым блогером мы будем сотрудничать таким способом. Все зависит от того, насколько мы совпадаем энергетически и душевно. Мы выбираем тех, с кем нам комфортно сотрудничать. Иногда мы можем полностью покрыть расходы, иногда частично — все зависит от того, какой будет выхлоп», — заключил режиссер.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.