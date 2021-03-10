Музей Москвы приглашает поэтов, музыкантов и театралов поучаствовать в Art-Space-Hopping

24 и 25 апреля 2021 года проект Музея Москвы Art-Space-Hopping снова собирает на одной карте не очевидные художественные пространства — мастерские, студии, квартиры, а также кафе, бары, книжные магазины, библиотеки и другие городские локации.
В этом году формат проекта будет расширен: организаторы хотят познакомить зрителей не только с художниками, но и со всем разнообразием творческих практик, которые наполняют город и городскую среду. К участию приглашают всех, кто проявляет себя творчески в музыке, танцах, театральных постановках, перформансах, текстах и любых пограничных с искусством направлениях. Также подать заявку на участие могут кафе, бары, рестораны и другие площадки, готовые открыть свои двери для художников, артистов, поэтов и музыкантов. Заявок ждут и от кураторов, которым интересно специально для проекта сделать экскурсионную программу. Арт-хоппинг — это новый формат взаимодействия художников и зрителей.
Участники события увидят современное искусство не через знакомые институции, музейные пространства и галереи, а через небольшие мастерские, студии, квартирные галереи и дружественные пространства. На двухдневной прогулке можно будет познакомиться с художниками и купить понравившиеся работы. Маршрут по Москве каждый составляет сам. Первый Art-Space-Hopping состоялся 19 и 20 декабря 2020 года.
Заявки на участие в Art-Space-Hopping в принимаются до 20 марта:
- Заявка для участников — https://forms.gle/9nnfzAE8wmtyswjQ8
- Заявка для площадок — https://forms.gle/SZWfDea4eF8h7x8N8
- Заявка для экскурсий — https://forms.gle/U3FsRLYsWTf9maDT8