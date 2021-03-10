Музей Москвы приглашает поэтов, музыкантов и театралов поучаствовать в Art-Space-Hopping

24 и 25 апре­ля 2021 года про­ект Музея Моск­вы Art-Space-Hopping сно­ва соби­ра­ет на одной кар­те не оче­вид­ные худо­же­ствен­ные про­стран­ства — мастер­ские, сту­дии, квар­ти­ры, а так­же кафе, бары, книж­ные мага­зи­ны, биб­лио­те­ки и дру­гие город­ские локации.

В этом году фор­мат про­ек­та будет рас­ши­рен: орга­ни­за­то­ры хотят позна­ко­мить зри­те­лей не толь­ко с худож­ни­ка­ми, но и со всем раз­но­об­ра­зи­ем твор­че­ских прак­тик, кото­рые напол­ня­ют город и город­скую сре­ду. К уча­стию при­гла­ша­ют всех, кто про­яв­ля­ет себя твор­че­ски в музы­ке, тан­цах, теат­раль­ных поста­нов­ках, пер­фор­ман­сах, текстах и любых погра­нич­ных с искус­ством направ­ле­ни­ях. Так­же подать заяв­ку на уча­стие могут кафе, бары, ресто­ра­ны и дру­гие пло­щад­ки, гото­вые открыть свои две­ри для худож­ни­ков, арти­стов, поэтов и музы­кан­тов. Заявок ждут и от кура­то­ров, кото­рым инте­рес­но спе­ци­аль­но для про­ек­та сде­лать экс­кур­си­он­ную про­грам­му. Арт-хоппинг — это новый фор­мат вза­и­мо­дей­ствия худож­ни­ков и зрителей.

Участ­ни­ки собы­тия уви­дят совре­мен­ное искус­ство не через зна­ко­мые инсти­ту­ции, музей­ные про­стран­ства и гале­реи, а через неболь­шие мастер­ские, сту­дии, квар­тир­ные гале­реи и дру­же­ствен­ные про­стран­ства. На двух­днев­ной про­гул­ке мож­но будет позна­ко­мить­ся с худож­ни­ка­ми и купить понра­вив­ши­е­ся рабо­ты. Марш­рут по Москве каж­дый состав­ля­ет сам. Пер­вый Art-Space-Hopping состо­ял­ся 19 и 20 декаб­ря 2020 года.

Заяв­ки на уча­стие в Art-Space-Hopping в при­ни­ма­ют­ся до 20 марта:

Заяв­ка для участ­ни­ков — https://forms.gle/9nnfzAE8wmtyswjQ8

Заяв­ка для пло­ща­док — https://forms.gle/SZWfDea4eF8h7x8N8

Заяв­ка для экс­кур­сий — https://forms.gle/U3FsRLYsWTf9maDT8

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