Фарук Чаудри: 5 историй продюсирования современного танца

18 февраля в 18:00 состоится открытая онлайн-лекция британского продюсера танцевальной компании «Akram Khan» Фарука Чаудри. Фарук поделится опытом продюсирования танцевальных проектов и расскажет о работе со знаменитыми хореографами Акрамом Ханом и Ян Липин.

Встреча пройдёт в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве и станет частью образовательной программы Российского института театрального искусства — ГИТИС и Королевской центральной школы сценической речи и драматического искусства. Серия мероприятий будет посвящена театральному продюсированию и помимо лекции для широкой аудитории включит семинары, лекции и дискуссии для студентов и преподавателей ГИТИСа.

Фарук Чаудри – соучредитель и продюсер компании «Akram Khan». Продюсирует и управляет проектами известного британского танцовщика и хореографа Акрама Хана. Работает с иконой восточного танца, танцовщицей и хореографом Ян Липин и Английским национальным балетом. Обладатель докторской степени Лестерского Университет Де Монфорт (Великобритания). С целью продвижения начинающих артистов в 2014 году основал компанию «Skye Blue Productions». В 2019 году был награжден британским Орденом почета за заслуги в области хореографического искусства. Является членом попечительского совета «Tate Artist Trustee».

Прямая трансляция открытой лекции пройдёт на канале ГИТИСа в YouTube.

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