Комедию «Сон в летнюю ночь» впервые представят в Театре на Перовской

На сцене Театра на Перовской активный творческий процесс! В самом разгаре идут репетиции комедии «Сон в летнюю ночь» по пьесе У. Шекспира. Режиссер вместе с артистами находится в поиске новых художественных, пластических и музыкальных решений, ювелирно прорабатываются образы каждого героя.

Первая премьера 2022 года обещает быть экспрессивной, яркой, наполненной живой музыкой, современной хореографией, новыми ритмами, энергией неутолимой страсти и всеобъемлющей любви. Новая постановка, над которой работают режиссер Гульнара Галавинская, хореограф Артур Ощепков, художник по костюмам Андрей Щаев, будет представлена зрителю 25 и 27 марта 2022 года!

На фото — репетиции и творческий процесс.

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