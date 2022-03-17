«FASHION ILLUSTRATION TAKES THE SPOTLIGHT» открывается в POP UP MUSEUM

В POP UP MUSEUM при поддержке STONE HEDGE cовместно с Nikolskaya Gallery представляют вторую серию в этом сезоне уникальной коллекции современной модной иллюстрации, собранную специально для масштабной выставки «FASHION ILLUSTRATION TAKES THE SPOTLIGHT». В экспозицию вошли иллюстрации известных и сформировавшихся авторов, а также работы молодых, но талантливых и перспективных художников.

Выставка акцентирует внимание на многообразии художественных техник и стилей модной иллюстрации в России. Проект знакомит зрителя с яркими, смелыми и актуальными работами современных художников и вовлекает его в удивительный мир моды и красоты.

Каждый иллюстратор, представленный на выставке, обладает уникальным и узнаваемым авторским стилем. Здесь можно встретить работы, выполненные в как в безупречном минимализме, так и в чувственной, провокационной манере.

Авторы, представленные в рамках экспозиции: Меркушева Елена, Фишман Екатерина, Васильева Екатерина, Петрова Оксана, Александро, Ольга Рогинская, Ефимова Юлия, Ольга Александровна, Лели Гапова, Юлия Корс, Ирина Халяпина, Анна Решетникова, Юлия Кученко, Юзеева Гузель, Татьяна Коврова, Екатерина Балашова, Анастасия Оськина, Дарья Долгова, Мезенцева Александра, Анастасия Сафронова, Цинк Елена, Светлана Дорохова, Анжелика Белокопытова, Екатерина Настас, Юлия Гурова, Бахолдина Яна, Каталина Лехнович, Дарья Шубина, Ира Палкина, Татьяна Маклашина, Зимина Иоанна.

Открытие состоится 9 апреля 2022 года в 17.00. Сбор гостей в 16.00.

Даты проведения выставки – с 9 апреля по 9 июня.

Вы можете забронировать посещение музея, отправив сообщение с ФИО посетителей и датой посещения музея по телефону +7 985 774 2936 или по почте info@nikolskayagallery.com предварительно за один день перед посещением.

Вход бесплатный. Парковка стихийная.

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова д. 17, POP UP MUSEUM.

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