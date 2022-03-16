Моноспектакль «Всей бессонницей я тебя люблю!» представят в Музее-усадьбе Ф.И. Шаляпина

«Всей бессонницей я тебя люблю!» – моноспектакль, сотканный из ритмов, музыки, слов и смыслов. Спектакль о любви, счастье, преодолении и живой душе поэта. Стихи Марины Цветаевой рождаются из музыки, танца и неспешного разговора. Благодаря проникновенному исполнению музыкальных и поэтических строк разных лет, артисты создают образ поэта и позволят слушателю почувствовать дух времени, в которое жила Марина Цветаева и отразила в своем творчестве.

В программе участвуют:

Анна Остальская – актриса, певица, выпускница Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Более 5 лет училась вокальному искусству у профессора Гертруды Трояновой, которая воспитала не одно поколение мировых звезд оперной сцены. Анна Остальская выступает с концертами и поэтическими спектаклями в России и за рубежом, включая Германию, Латвию, Эстонию, США и Канаду.

Татьяна Шатковская – композитор, пианист, лауреат международных конкурсов, член союза композиторов России, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Ее музыка звучит на многих театральных площадках России, в том числе в спектакле Российского академического молодёжного театра «Черная курица», который стал лауреатом нескольких театральных премий за лучшую музыку.

Александр Соколкин – гитарист, композитор, автор и участник проектов «Фьюжн-Квартет», GipsyRadi, Tres Notas, гитарист проекта Ивана Антонова «Вкус Фламенко».

Андрей Забавников – скрипач, лауреат международных конкурсов, в настоящее время учится в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, является концертмейстером оркестра.

Елисей Дрегалин – акустический саунддизайнер, исполнитель на ударных инструментах, солист Ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского, постоянный участник ансамбля современной музыки Kymatic Ensemble, постоянный участник различных театральных проектов и лабораторий.

Когда? 19 марта 2022 года. Начало в 19.00.

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