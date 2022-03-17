ГМА им. А.В. Щусева подготовил инклюзивную программу культурно-просветительских мероприятий

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева подготовил инклюзивную программу культурно-просветительских мероприятий, которые будут проводиться в течение всего 2022 года с использованием гранта Благотворительного фонда социальной помощи и поддержки «Свет». Программа будет доступна для людей с особенностями зрения и слуха.
Для слабослышащих и неслышащих посетителей будут организованы лекции с синхронным переводом на русский жестовый язык. Уже с 23 марта начинается цикл «Мастера советской архитектуры». На примере конкретных мастеров будет представлена история развития советской архитектуры, а также показаны проекты, которые пока известны лишь узкому кругу исследователей.
Другие лекции с дублирующим переводом на русский жестовый язык будут выложены в видео-формате на официальных ресурсах Музея в интернете.
В начале летнего сезона Музей архитектуры также запустит пешеходные экскурсии «Архитектурные стили Москвы» в компании гида от проекта «Жест в Музее».
Для слабовидящих и незрячих посетителей будут организованы экскурсии по постоянной экспозиции «Калязин. Фрески затопленного монастыря», размещенной во внутренней анфиладе главного здания Музея архитектуры. Тифлокомментатор расскажет об истории и удивительном спасении уникальной коллекции фресковой живописи XVII века из Троицкого собора Троице-Макарьева монастыря в Калязине.
Для знакомства с главным домом усадьбы Талызиных-Устиновых и другими строениями комплекса, где располагается Музей архитектуры – в парадном фойе будет экспонироваться тактильная модель всех построек. Благодаря поддержке Благотворительного фонда «Свет». В парадном фойе главного здания рядом со скульптурами XIX века «Сфинкс» авторства Осипа Бове из дома Гагарина на Новинском бульваре и «Осирис-Антиной», а также историческими канделябрами-торшерами будут размещены их уменьшенные детальные копии. Все предметы будут сопровождать аннотации рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Все мероприятия инклюзивной программы Государственного музея архитектуры, проводимые с использованием гранта Благотворительного фонда социальной помощи и поддержки «Свет», будут бесплатны для посетителей с особенностями зрения и слуха.
Расписание тифлоэкскурсий по экспозиции «Калязин. Фрески затопленного монастыря» будет позднее опубликовано на сайте Музея архитектуры.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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