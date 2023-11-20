Федор Чалов стал футбольным Джентльменом года 2023

Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал победителем премии «Лига Ставок. Джентльмен года-2023». Нападающий сначала выиграл народное голосование, а потом мнение болельщиков подтвердили эксперты одной из старейших премий российского футбола.

— Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Каждый год узнаём имена новых Джентльменов: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин. Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад, — сказал Федор Чалов.

В 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России, выиграл серебряные медали РПЛ, открыл счет своим голам за сборную России. Голосование премии «Джентльмен года» проходило в два этапа. Сначала болельщики выбрали шорт-лист из трех претендентов. В него вошли Федор Чалова (ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив»), Игорь Калинин («Факел»). После свой выбор делали специалисты. Из 16 принимавших в голосовании экспертов 14 отдали первое место Федору Чалову.

Премия «Комсомольской правды» вручается уже почти 30 лет. В 1994 году символический смокинг — приз, достающийся победителю — получил Федор Черенков. За десятилетия футбольными Джентльменами признавались игроки многих клубов. Из ЦСКА, кроме Федора Чалова, в премии побеждали Сергей Семак, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.

Согласно регламенту, на попадание в «Клуб футбольных джентльменов» может претендовать игрок, выступающий в России или российский футболист, выступающий за рубежом. Философия премии «Комсомольской правды» проста. Наш герой — это яркий игрок, личность, человек, который не просто хорошо играет в футбол, но и вдохновляет, очаровывает, заставляет помнить, что футбол больше, чем игра.

Андрей ВДОВИН, спортивный обозреватель медиагруппы «Комсомольская правда».

Материал предоставлен пресс-центром медиагруппы «Комсомольская правда» для АртМосковии