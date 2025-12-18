Усталость от мегаполисов: спрос на литературу о регионах России вырос на 40%

Книжный сервис Литрес изучил спрос на литературу на тему малой родины — о регионах России и путешествиях по ней. В 2025 году (01.01.2025–15.12.2025) рост выручки (по всем моделям монетизации) с продаж книг по теме составил 40% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году (01.01.2024–15.12.2024).

В социальных сетях наблюдается новый тренд на романтизацию тихой, размеренной жизни в небольших городах и усталость от навязанных мегаполисами ценностей достигаторства и «успешного успеха». В связи с этим книжный сервис Литрес изучил интерес пользователей к литературе о регионах, малой родине и путешествиях по России в 2025 году (01.01.2025–07.12.2025). Спрос на литературу по теме демонстрирует устойчивый рост: выручка (по всем моделям монетизации) с книг о регионах России увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году (01.01.2024–07.12.2024), о малой родине — на 40%, о путешествиях по России — на 35%.

Россияне всё больше проявляют интерес к книгам, в которых авторы с ностальгической интонацией создают образ утраченной родины, а также к произведениям о заповедных уголках страны, далёких от шума цивилизации. В топ-3 книг о малой родине вошли сразу два произведения Ивана Шмелёва: роман «Лето Господне» об ушедшем в прошлое спокойствии московского быта и эпопея «Солнце мёртвых» о маленьком посёлке в Крыму. Между ними, на второй строчке, расположилась книга Дмитрия Ищенко «”Неудачники” — команда мечты» о детстве на просторах Севера.

Заповедная красота этой части страны привлекает россиян и с туристической точки зрения. В рейтинге книг о путешествиях по регионам первую строчку занимает «Хозяин белых оленей» Константина Куксина — история путешествий автора на Крайний Север и жизни среди кочевников тундры. В топ самых популярных книг о регионах также входит «Исчезающий Север. Непридуманные сюжеты из жизни русской глубинки» Александра Моисеева и путеводитель «1000 лучших мест России, которые нужно увидеть за свою жизнь».