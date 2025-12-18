Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUУсталость от мегаполисов: спрос на литературу о регионах России вырос на 40%

Усталость от мегаполисов: спрос на литературу о регионах России вырос на 40%

T1
By T1
105
рост спроса на литературу о малой родине и регионах России на 40%
Изображение предоставлено Творческой мастерской NESNOVA™, ivart.tv

Книжный сервис Литрес изучил спрос на литературу на тему малой родины — о регионах России и путешествиях по ней. В 2025 году (01.01.2025–15.12.2025) рост выручки (по всем моделям монетизации) с продаж книг по теме составил 40% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году (01.01.2024–15.12.2024).

В социальных сетях наблюдается новый тренд на романтизацию тихой, размеренной жизни в небольших городах и усталость от навязанных мегаполисами ценностей достигаторства и «успешного успеха». В связи с этим книжный сервис Литрес изучил интерес пользователей к литературе о регионах, малой родине и путешествиях по России в 2025 году (01.01.2025–07.12.2025). Спрос на литературу по теме демонстрирует устойчивый рост: выручка (по всем моделям монетизации) с книг о регионах России увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году (01.01.2024–07.12.2024), о малой родине — на 40%, о путешествиях по России — на 35%.

Россияне всё больше проявляют интерес к книгам, в которых авторы с ностальгической интонацией создают образ утраченной родины, а также к произведениям о заповедных уголках страны, далёких от шума цивилизации. В топ-3 книг о малой родине вошли сразу два произведения Ивана Шмелёва: роман «Лето Господне» об ушедшем в прошлое спокойствии московского быта и эпопея «Солнце мёртвых» о маленьком посёлке в Крыму. Между ними, на второй строчке, расположилась книга Дмитрия Ищенко «”Неудачники” — команда мечты» о детстве на просторах Севера.

Заповедная красота этой части страны привлекает россиян и с туристической точки зрения. В рейтинге книг о путешествиях по регионам первую строчку занимает «Хозяин белых оленей» Константина Куксина — история путешествий автора на Крайний Север и жизни среди кочевников тундры. В топ самых популярных книг о регионах также входит «Исчезающий Север. Непридуманные сюжеты из жизни русской глубинки» Александра Моисеева и путеводитель «1000 лучших мест России, которые нужно увидеть за свою жизнь».

Предыдущая статья
«Вузы — кадетам Москвы»: подготовка кадров для службы и гражданской ответственности
Следующая статья
На популярном курорте Красная поляна появится Музей современного искусства

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru