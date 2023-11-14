Наталья ШОКОВА: «Медицина – это моя жизнь! И прожить ее я хочу с любовью и благодарностью к людям!»

Наталья Валерьевна Шокова – главный врач Истринской областной клинической больницы, человек который помог тысячам людей, для которого медицина не просто профессия, а смысл жизни... Подробности в эксклюзивном интервью для нашего издания.

– Наталья Валерьевна расскажите о своём детстве?

– Родилась я в июне в г. Твери (Калинин) в семье медицинских работников. Дедушка был кадровым военным и после выхода на пенсию семья осталась жить в военном городке Мигалово, где и прошли детство и школьные годы. Учитывая специфику военного городка, детство было радужным и спокойным, но в возрасте 9 лет ждало настоящее потрясение – внезапная смерть отца от инфаркта. Мама занимала одну из руководящих должностей в крупной больнице города и все детство было связано с медициной. Еще в детском саду я решила, что буду медиком, правда в тот момент еще не определилась с профилем. В начальной школе мне сшили белую сумку с красным крестом, и я была помощником медицинской сестры, и, если кто-то разбивал коленку, на этот случай в сумке всегда были бинт, зеленка и вата.

– Родители не отговаривали Вас от выбора профессии?

– В старших классах, когда наступило время определяться с профессией, родители действительно стали отговаривать от медицины (начало девяностых – в стране разруха, зарплаты врачам не платят). Мама, желая для меня лучшей участи стала уговаривать стать экономистом, но я не представляла, что делают экономисты, а про медицину казалось, что знаю все. Тогда мудрые родители предложили поработать в выходные дни в приемном отделении больницы санитаркой, решили, что если не получится - сбегу через неделю и буду экономистом, а если все сложится, то это действительно дело жизни и нечего отговаривать.

– Это правда очень мудрый поступок родителей!

– Однозначно! Я с такой нежностью вспоминаю эти времена, когда я постигала азы профессии, до глубины души переживала за каждого пациента, да еще ощущение нужности и важности, выполняемой работы. Так я окончательно приняла решение, что стану врачом. После первого курса я стала санитаркой в операционной и мне тогда казалось, что жизнь идет только в операционной, а хирургия стала любовью всей моей жизни. Однако, стать хирургом мне было не суждено и определяющую роль в выборе специализации сыграл заведующий отделением, который однажды спросил: «Наташенька, а каким врачом Вы хотите быть?» Я ответила, что естественно хирургом, в ответ он ответил: «Либо хирург не женщина, либо женщина не хирург. Вы женщина, идите в гинекологию. Таже хирургия, но все более деликатно и контингент приличный». Вот так я стала врачом-гинекологом и не пожалела об этом ни разу.

– Общаясь с Вами складывается впечатление, что медицина и Вы неразделимы. Неужели не было историй, когда хотелось все бросить?

– К сожалению, было. Это случилось почти 16 лет назад, причиной послужила смерть новорожденного у молодой женщины, которую я наблюдала всю беременность. В майские праздники у нее отошли воды, а схватки так и не начались, и она несколько дней не обращалась к врачу, а когда пришла, к сожалению, уже произошло инфицирование плода и новорожденный умер в первые дни жизни. Я винила в этом себя, т.к. не предупредила молодую маму, что такое может быть. С тех пор, я всем беременным на больших сроках подробно рассказываю от том, что может произойти в их состоянии и что нужно делать. Но тогда эта трагедия побудила меня уйти из профессии.

– Ничего не бывает случайно! Расскажите как Вы стали профессиональными организатором здравоохранения?

– В 30 лет я стала главным врачом своей первой медицинской организации. В Пушкинском районе Московской области мне было поручено с «нуля» организовать районный медицинский информационный центр, который собирал и анализировал всю медицинскую статистику района. Тогда, я впервые столкнулась с электронной медицинской картой и документооборотом, прошло совсем немного времени и уже в масштабах Москвы в составе рабочей группы я работала над созданием московского ЕМИАС.

Много интересного было за 15 лет работы организатором здравоохранения, возглавляя врачебную амбулаторию в г.п. Черкизово, приходилось принимать пациентов и как терапевт, и как педиатр, не говоря о том, что жителям ушивала резанные раны. Сейчас это странно, а совсем недавно во врачебную амбулаторию шли со всеми проблемами, но и жители всегда были искренне благодарны за медицинскую помощь, относились с уважением. Потом были 10 лет работы в Москве в различных учреждениях структуры Департамента здравоохранения, которые дали возможность развития в профессии, но все годы несмотря на загруженность, любимое дело акушерство и гинекология всегда было в моей жизни. Во время пандемии мне посчастливилось возглавить центр по долечиванию пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это потрясающий опыт, который был отмечен Благодарностью Президента. Сегодня, когда я возглавляю больницу, на базе которой работает гинекологическое отделение, оснащенное по последнему слову техники, я с удовольствием наравне с коллегами захожу в операционную и встаю к операционному столу.

– Работа работой, а можно задать вопрос о личной жизни?

– Да 🙂 Я рано вышла замуж - в 19 лет, тогда казалось, что я уже совсем взрослая и очень мечтала о появлении ребенка в семье. Уже 23 года я - счастливая мама сына.

Наверное, это правильно, что успехами своих детей мы гордимся больше, чем своими. Сын закончил Баумановку, и работает программистом в одном из учреждений оборонного комплекса. Я рада, что он тоже нашел дело своей жизни. К сожалению, когда ему было 13 лет, мы с его отцом поняли, что мы слишком разные и кроме сына нас ничего не объединяет, поэтому решили расстаться. Огорчает, что в дальнейшей жизни сына отец не принял никакого участия, поэтому всем мужским обязанностям пришлось мне обучать сына самой, но радует, что сегодня я с гордостью могу сказать, что мой парень - настоящий мужчина. И гвоздь забить может, и знает как за дамой ухаживать, а главное он надежный, а это на мой взгляд основное качество настоящего мужчины. Я благодарна Богу за то что мои родители живы и здоровы и принимают активное участие в нашей с сыном жизни. 13 лет назад я чуть не потеряла маму, послеоперационные осложнения привели ее на реанимационную койку и более 2 недель мои коллеги боролись за ее жизнь. Сколько дней и ночей я тогда провела у ее кровати, сколько получила слов поддержки от своих коллег, одному Богу известно, но мы справились и через 2 месяца мама вернулась домой, долгий период восстановления и мама вернулась к прежней жизни. Это, наверное, было самое тяжелое потрясение в моей жизни. Я рада, что я могу приехать в дом моих родителей, где меня всегда ждут и окунуться в атмосферу безмерной любви и заботы.

– Расскажите о Ваших дальнейших планах?

– Ой, их всегда много! 🙂 Кто бы мог подумать, еще полтора года назад, когда я возглавила Истринскую больницу, корпуса которой видели А.П. Чехова, что спустя всего несколько месяцев, мы приступим к строительству нового больничного корпуса и введем его в эксплуатацию в рекордно короткие сроки. А сегодня это функционирующий многопрофильный стационар с поликлиникой, отвечающий всем требованиям современной медицины. Гордость вызывает не только оснащение, но и главное достоинство это коллектив. Коллектив больших профессионалов, которых удалось собрать под этой крышей.

Так же в 2023 году мне посчастливилось стать лауреатом авторитетных столичных премий «Эксперт года» и «Женщина года» от Expert Rff. Медицина - это моя жизнь! И прожить ее я хочу с любовью и благодарностью к людям!