Фестиваль Бенуа де ла Данс вновь на сцене!

8 и 9 июня 2021 года в Москве, на Исторической сцене Большого Театра, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 28‑й раз пройдет Международный балетный Фестиваль Бенуа де ла Данс. Зрители вновь увидят самые яркие новые работы в области танца со всего мира.
«В минувшем году всем было непросто. Из-за пандемии нам пришлось перенести уже практически готовую программу XXVIII Фестиваля Бенуа де ла Данс, по-новому взглянуть и переосмыслить он-лайн и офф-лайн форматы. Летом на нашем официальном YouTube-канале были запущены регулярные 48-часовые трансляции фрагментов архивных записей гала-концертов Фестиваля. Несмотря на успех этого проекта, мы очень ждали возможности вновь встретиться со зрителями в реальном пространстве и времени. Поэтому сейчас мы с большим волнением рады сообщить, что, несмотря на все сложности, XXVIII Фестиваль Бенуа де ла Данс состоится в своем привычном формате. Жизнь продолжается!», — рассказала артистический директор Фестиваля Бенуа де ла Данс Нина Николаевна Кудрявцева-Лури.
8 июня зрителей ждет Гала-концерт звёзд балета – номинантов 2020 года на Приз «Бенуа де ла Данс» и награждение победителей. Перед началом гала-концерта жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов Приза Бенуа де ла Данс.
9 июня публику ожидает гала-концерт «Звезды Бенуа де ла Данс — лауреаты разных лет».
В программу вечеров включены произведения разных стилей и направлений танцевального искусства. Среди участников – представители 11 ведущих классических и современных компаний мира: Большого театра России, Мариинского театра, Королевского балета Великобритании, Нью-Йорк Сити балета, Американского театра балета, Балета Джоффри (Чикаго), Баварского государственного балета, Дрезденского балета, Балета Ганновера, Компании Франкфурт-Дрезден, Компания Хесуса Кармоны. В концертах также примет участие звезда мирового балета Мария Кочеткова.
О дате и времени старта продажи билетов будет объявлены дополнительно. Следите за нашими новостями, информацией на официальном сайте Фестиваля http://benois.theatre.ru/
Фото – Михаил ЛОГИНОВОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.