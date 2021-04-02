Фестиваль Бенуа де ла Данс вновь на сцене!

8 и 9 июня 2021 года в Москве, на Исто­ри­че­ской сцене Боль­шо­го Теат­ра, при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции в 28‑й раз прой­дет Меж­ду­на­род­ный балет­ный Фести­валь Бенуа де ла Данс. Зри­те­ли вновь уви­дят самые яркие новые рабо­ты в обла­сти тан­ца со все­го мира.

«В минув­шем году всем было непро­сто. Из-за пан­де­мии нам при­шлось пере­не­сти уже прак­ти­че­ски гото­вую про­грам­му XXVIII Фести­ва­ля Бенуа де ла Данс, по-ново­му взгля­нуть и пере­осмыс­лить он-лайн и офф-лайн фор­ма­ты. Летом на нашем офи­ци­аль­ном YouTube-кана­ле были запу­ще­ны регу­ляр­ные 48-часо­вые транс­ля­ции фраг­мен­тов архив­ных запи­сей гала-кон­цер­тов Фести­ва­ля. Несмот­ря на успех это­го про­ек­та, мы очень жда­ли воз­мож­но­сти вновь встре­тить­ся со зри­те­ля­ми в реаль­ном про­стран­стве и вре­ме­ни. Поэто­му сей­час мы с боль­шим вол­не­ни­ем рады сооб­щить, что, несмот­ря на все слож­но­сти, XXVIII Фести­валь Бенуа де ла Данс состо­ит­ся в сво­ем при­выч­ном фор­ма­те. Жизнь про­дол­жа­ет­ся!», — рас­ска­за­ла арти­сти­че­ский дирек­тор Фести­ва­ля Бенуа де ла Данс Нина Нико­ла­ев­на Кудрявцева-Лури.

8 июня зри­те­лей ждет Гала-кон­церт звёзд бале­та – номи­нан­тов 2020 года на Приз «Бенуа де ла Данс» и награж­де­ние побе­ди­те­лей. Перед нача­лом гала-кон­цер­та жюри под пред­се­да­тель­ством Юрия Гри­го­ро­ви­ча объ­явит име­на новых лау­ре­а­тов При­за Бенуа де ла Данс.

9 июня пуб­ли­ку ожи­да­ет гала-кон­церт «Звез­ды Бенуа де ла Данс — лау­ре­а­ты раз­ных лет».

В про­грам­му вече­ров вклю­че­ны про­из­ве­де­ния раз­ных сти­лей и направ­ле­ний тан­це­валь­но­го искус­ства. Сре­ди участ­ни­ков – пред­ста­ви­те­ли 11 веду­щих клас­си­че­ских и совре­мен­ных ком­па­ний мира: Боль­шо­го теат­ра Рос­сии, Мари­ин­ско­го теат­ра, Коро­лев­ско­го бале­та Вели­ко­бри­та­нии, Нью-Йорк Сити бале­та, Аме­ри­кан­ско­го теат­ра бале­та, Бале­та Джоф­ф­ри (Чика­го), Бавар­ско­го госу­дар­ствен­но­го бале­та, Дрез­ден­ско­го бале­та, Бале­та Ган­но­ве­ра, Ком­па­нии Франк­фурт-Дрез­ден, Ком­па­ния Хесу­са Кар­мо­ны. В кон­цер­тах так­же при­мет уча­стие звез­да миро­во­го бале­та Мария Кочеткова.

О дате и вре­ме­ни стар­та про­да­жи биле­тов будет объ­яв­ле­ны допол­ни­тель­но. Сле­ди­те за наши­ми ново­стя­ми, инфор­ма­ци­ей на офи­ци­аль­ном сай­те Фести­ва­ля http://benois.theatre.ru/

Фото – Миха­ил ЛОГИНОВ

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