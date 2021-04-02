Объявлена программа Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» в 2021 году

С 21 по 30 мая 2021 года в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет XXI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Каждый год на этот крупный театральный форум собираются российские и зарубежные театры, чтобы показать все разнообразие сценических трактовок произведений А.П. Чехова. В 2021 году в фестивальной афише более 20 спектаклей театральных коллективов из 5 стран.
Как известно, имя А.П. Чехова неразрывно связано с Московской областью. В подмосковном селе Мелихово он жил и создал более 40 своих произведений. Концепция фестиваля «Мелиховская весна», зародившегося в усадьбе писателя в конце XX века, – это спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. Особенность фестиваля в том, что, помимо классических постановок, в его программе можно встретить и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии. Ежегодно фестиваль посещает несколько тысяч зрителей, в первую очередь – жителей Подмосковья и Москвы.
Фестиваль заметен и своей традиционно широкой географией участников. В этом году в афише «Мелиховской весны» театры из Испании, Израиля, Польши, Украины, а также из российских городов: Москвы, Липецка, Вологды, Тюмени, Нижневартовска и ряда городских округов Московской области.
«За 20 лет в Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» участвовало 150 театров из 22 стран. Он стал знаковым событием для театральной России и любимым фестивалем для жителей Подмосковья. В этом году фестиваль откроет премьерный спектакль «Дядя Ваня» Московского Губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
Впервые наряду с лучшими российскими и зарубежными театрами в фестивале будут участвовать и талантливые подмосковные театральные коллективы из Сергиева Посада, Серпухова, Мытищ. Благодарю участников и зрителей фестиваля за преданность и надежду, ведь в прошлом, юбилейном для Чехова году, наш весенний театральный форум впервые не состоялся. Уверена, что на «Мелиховской весне-2021» мы снова испытаем палитру ярких и искренних эмоций, увидим классические и новаторские постановки, которые откроют нам нового Чехова», – рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.
Фестивальные спектакли в этом году пройдут на трех основных площадках – в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», в Культурном центре «Дружба» (г. Чехов), и Серпуховском музыкально-драматическом театре. Всего в рамках фестиваля будет проведено больше 25 мероприятий – спектаклей, тематических и творческих вечеров.
Торжественное открытие фестиваля состоится 21 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в музее-заповеднике «Мелихово.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.