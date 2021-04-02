Объявлена программа Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» в 2021 году

С 21 по 30 мая 2021 года в музее-запо­вед­ни­ке А.П. Чехо­ва «Мели­хо­во» прой­дет XXI Меж­ду­на­род­ный теат­раль­ный фести­валь «Мели­хов­ская вес­на». Каж­дый год на этот круп­ный теат­раль­ный форум соби­ра­ют­ся рос­сий­ские и зару­беж­ные теат­ры, что­бы пока­зать все раз­но­об­ра­зие сце­ни­че­ских трак­то­вок про­из­ве­де­ний А.П. Чехо­ва. В 2021 году в фести­валь­ной афи­ше более 20 спек­так­лей теат­раль­ных кол­лек­ти­вов из 5 стран.

Как извест­но, имя А.П. Чехо­ва нераз­рыв­но свя­за­но с Мос­ков­ской обла­стью. В под­мос­ков­ном селе Мели­хо­во он жил и создал более 40 сво­их про­из­ве­де­ний. Кон­цеп­ция фести­ва­ля «Мели­хов­ская вес­на», заро­див­ше­го­ся в усадь­бе писа­те­ля в кон­це XX века, – это спек­так­ли по про­из­ве­де­ни­ям Чехо­ва или о Чехо­ве. Осо­бен­ность фести­ва­ля в том, что, поми­мо клас­си­че­ских поста­но­вок, в его про­грам­ме мож­но встре­тить и камер­ные спек­так­ли, и широ­ко­мас­штаб­ные инсце­ни­ров­ки, и аван­гард­ные вер­сии. Еже­год­но фести­валь посе­ща­ет несколь­ко тысяч зри­те­лей, в первую оче­редь – жите­лей Под­мос­ко­вья и Москвы.

Фести­валь заме­тен и сво­ей тра­ди­ци­он­но широ­кой гео­гра­фи­ей участ­ни­ков. В этом году в афи­ше «Мели­хов­ской вес­ны» теат­ры из Испа­нии, Изра­и­ля, Поль­ши, Укра­и­ны, а так­же из рос­сий­ских горо­дов: Моск­вы, Липец­ка, Волог­ды, Тюме­ни, Ниж­не­вар­тов­ска и ряда город­ских окру­гов Мос­ков­ской области.

«За 20 лет в Меж­ду­на­род­ном теат­раль­ном фести­ва­ле «Мели­хов­ская вес­на» участ­во­ва­ло 150 теат­ров из 22 стран. Он стал зна­ко­вым собы­ти­ем для теат­раль­ной Рос­сии и люби­мым фести­ва­лем для жите­лей Под­мос­ко­вья. В этом году фести­валь откро­ет пре­мьер­ный спек­такль «Дядя Ваня» Мос­ков­ско­го Губерн­ско­го теат­ра под руко­вод­ством народ­но­го арти­ста Рос­сии Сер­гея Безрукова.

Впер­вые наря­ду с луч­ши­ми рос­сий­ски­ми и зару­беж­ны­ми теат­ра­ми в фести­ва­ле будут участ­во­вать и талант­ли­вые под­мос­ков­ные теат­раль­ные кол­лек­ти­вы из Сер­ги­е­ва Поса­да, Сер­пу­хо­ва, Мытищ. Бла­го­да­рю участ­ни­ков и зри­те­лей фести­ва­ля за пре­дан­ность и надеж­ду, ведь в про­шлом, юби­лей­ном для Чехо­ва году, наш весен­ний теат­раль­ный форум впер­вые не состо­ял­ся. Уве­ре­на, что на «Мели­хов­ской весне-2021» мы сно­ва испы­та­ем палит­ру ярких и искрен­них эмо­ций, уви­дим клас­си­че­ские и нова­тор­ские поста­нов­ки, кото­рые откро­ют нам ново­го Чехо­ва», – рас­ска­за­ла министр куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­на Харламова.

Фести­валь­ные спек­так­ли в этом году прой­дут на трех основ­ных пло­щад­ках – в музее-запо­вед­ни­ке А.П. Чехо­ва «Мели­хо­во», в Куль­тур­ном цен­тре «Друж­ба» (г. Чехов), и Сер­пу­хов­ском музы­каль­но-дра­ма­ти­че­ском теат­ре. Все­го в рам­ках фести­ва­ля будет про­ве­де­но боль­ше 25 меро­при­я­тий – спек­так­лей, тема­ти­че­ских и твор­че­ских вечеров.

Тор­же­ствен­ное откры­тие фести­ва­ля состо­ит­ся 21 мая в рам­ках все­рос­сий­ской акции «Ночь музеев» в музее-запо­вед­ни­ке «Мели­хо­во.

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