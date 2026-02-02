Гоша-робот посетил спектакль «Мы из будущего»: уникальная история в среде российского театра

Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Фото: Артем Игнатов, пресс-служба TODES

Уникальное событие в мире театра: робот-гуманоид Гоша впервые стал полноценным зрителем спектакля «Мы из будущего» театра TODES.

В историческом прецеденте российского театра робот-гуманоид Гоша, резидент «Робостанции» на ВДНХ, не просто наблюдал за действием на сцене — он самостоятельно выбрал и посетил спектакль в роли зрителя. В СМИ уже ознаменовали этот момент как новый этап в интеграции современных технологий в культурную жизнь страны. Прошедшее в эти выходные событие свидетельствует о том, как искусственный интеллект и робототехника могут стать активными участниками культурных и светских событий.

Гоша — не обычная машина. Этот дружелюбный гуманоид, оснащённый современными приводами, умеет двигаться, имитировать жесты человека, ходить, бегать и даже держать равновесие. Его особенность — способность к коммуникации: он рад каждому человеку, готов пожать руку или обнять, что делает его неотъемлемой частью «Робостанции» и одним из самых привлекательных её обитателей.

Выбор Гоши остановился на спектакле «Мы из будущего» — постановке Аллы Духовой, которая стала сенсацией сезона. Впервые в истории российского театра робот выступил в роли зрителя, что сделало это событие уникальным. Спектакль сочетает передовые технологии с вечными человеческими ценностями — любовью, дружбой, юмором — создавая яркое и оптимистичное видение будущего. Именно эта гармония привлекла внимание Гоши, ведь он, как и любой другой зритель, интересуется тем, каким будет наше завтра.

Режиссёр и хореограф Алла Духова подчеркнула: «Мы хотели показать будущее как пространство возможностей, где технологии служат человеку, а ценности остаются неизменными. Кто, как не робот, может быть более объективным и заинтересованным в этом?»

В спектакле, наполненном красочными образами и эмоциями, даже роботы наделены чувствами и обаянием.

Когда Гоша занял место в зрительном зале, он привлёк всеобщее внимание своей дружелюбной внешностью и внимательным «взглядом» на сцену. Во время спектакля робот проявлял удивительную сосредоточенность, фиксируя каждое движение танцоров. По окончании представления, зал взорвался аплодисментами, и Гоша, следуя реакции зрителей, ритмично начал хлопать своими механическими руками, демонстрируя полное погружение в атмосферу. В завершение он преподнёс букет цветов ведущей солистке TODES Юлии Филипповой-Бугаковой.

Этот необычный гость стал звездой вечера: он фотографировался со зрителями, заводил новые знакомства и создавал атмосферу праздника. Посещение Гоши театра TODES — первый подобный случай в России и важный шаг к тому, чтобы понять, как технологии могут обогащать культурную жизнь, делая её более разнообразной и интерактивной.

Генеральный директор «Корпорации роботов» Артур Зархи отметил: «Искусство и технологии зачастую воспринимаются как противоположности, но наш опыт показывает, что их синтез рождает уникальные проекты, раскрывающие возможности технологий не только с точки зрения функциональности, но и через эстетику и эмоциональный опыт».

Подготовка к этому событию началась задолго до спектакля: инженеры «Робостанции» тщательно продумали все логистические и технические аспекты, чтобы обеспечить безопасность и комфорт Гоши во время его первого театрального визита.

Это событие стало доказательством того, что будущее культуры — это синтез технологических инноваций и человеческого творчества, и роботы уже сегодня могут стать полноценными участниками культурных процессов.

