Фестиваль Chess & Jazz 2023 объявил музыкальную программу

29-30 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль шахмат и джаза Chess&Jazz. Особая атмосфера и природа парка, интеллектуальные игры и тщательно подобранная музыкальная программа – залог идеального летнего уикенда, который еще надолго останется в памяти гостей. На главной сцене фестиваля выступят LAB c Антоном Беляевым, L’One, Владимир Пресняков, Zoloto, Andro, Антоха МС, Эрика Лундмоен, Mirele, BLIZKEY и БАЗАР.

Музыкальное шоу фронтмена и основателя Therr Maitz «LAB c Антоном Беляевым» зазвучит специально для фестиваля Chess & Jazz. Магия оркестра, хора, а также любимые композиции в авторских аранжировках не оставят никого равнодушным. Музыкальная лаборатория развернется прямо в Саду «Эрмитаж».

L’ONE предстанет в непривычном для себя амплуа – с уникальной джазовой программой. Леван Горозия, сделав себе имя как хип-хоп артист, не боится выходить из музыкальной зоны комфорта, постоянно экспериментируя с жанрами и стилями.

Маэстро Владимир Пресняков исполнит любимые хиты на закате летнего дня. Танцевальные мелодии, лирические баллады, рок-н-ролл, блюз — целая музыкальная эпоха.

Без Zoloto не обходится ни один фестиваль Chess & Jazz – артист покорил гостей с первой ноты еще в 2019 году. Попадание было настолько сильным, что расстаться с музыкой Владимира Золотухина теперь просто невозможно. Восходящая звезда Andro, чей необычный голос уже успел завоевать сердца поклонников, мастерски вплетает родные для него мотивы цыганской музыки в актуальные треки.

Эрика Лундмоен олицетворяет новое течение в современной музыке. Её стиль — чувственная смесь жанров от этники и поп-музыки до хип-хопа и блюза. Еще один фестивальный резидент, трубач Антоха МС готовится представить новый альбом. Отдельное внимание стоит обратить на артистов новой волны: BLIZKEY с теплым летнем вайбом, нежную Mirele с бархатным голосом и атмосферных БАЗАР с этническими мотивами.

В этом году фестиваль Chess & Jazz во второй раз пройдет при поддержке Точки – банка для предпринимателей и предприятий. Организаторы продолжат бережно создавать пространство музыки и шахмат в Саду «Эрмитаж», где каждый сможет вновь пропеть, протанцевать, прочувствовать, запомнить, заплакать, улыбнуться, обнять или взять за руку, чтобы быть вместе. Город под названием Chess & Jazz, которого нет ни на одной карте, но который появляется раз в году, откроет свои двери для дорогих друзей 29-30 июля.

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