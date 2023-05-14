3 июня 2023 года в Большом зале Государственного Кремлёвского Дворца представят мюзикл «Счастье».

Организатором является продюсерский центр «Юный Артист» под руководством генерального продюсера Международного мюзикла «Счастье», члена совета предпринимателей г. Москвы Мерине Меликян. Мюзикл «Счастье» – это обращение к вечным ценностям, воплощение всего прекрасного и возвышенного, что есть в нашем и творческом мирах.

В основе сюжета – история маленькой принцессы, которая по просьбе своего отца отправляется в захватывающее приключение по всему миру в поисках ключей от заветного счастья. Вместе с главной героиней зрители познакомятся с традициями и обычаями разных стран. Помогут в этом красочные музыкальные и хореографические номера.

Участники мюзикла – талантливые дети и молодёжь из разных уголков России. Среди них: финалисты телепроекта «Новая Звезда», в их числе харизматичная певица CORINNA; лауреат и победитель международных конкурсов Софья Бутенко; ученики продюсерского центра «Юный Артист»: София Туревич, Лев Михеев, Юлиана Бабич, Виктория Смирнова, Карина Айвазова; многократные лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов: Екатерина Яковлева, Аполлинария и Милана Зуевы, Вера Куликова; участник вокального конкурса «Голос. Дети», финалист проекта «Академия талантов Игоря Крутого» Данил Большаков; победитель премии «DMSmusic Awards» Эвелина Горицкая, финалистка шоу «Музыкальная интуиция на ТНТ» вокалисты Российской академии музыки имени Гнесиных Белла Исламова, а также Алла Грачева, яркая начинающая звезда и дочь известного певца Витаса.

Вместе с юными участниками выступят известные артисты и творческие коллективы.

Специальный гость - Елена Николаева, депутат, общественный и политический деятель. Она исполнит музыкальную композицию вместе с мужским хором «Русский формат», представив в мюзикле нашу страну – Россию!

Удастся ли принцессе вместе с друзьями отыскать все ключи от счастья? Узнаем совсем скоро.

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