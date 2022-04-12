21 апреля 2022 года Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) представляет в Российском национальном музее музыки концерт-презентацию книги «МИНИН-ХОР. ПЕРВЫЕ ПОЛВЕКА. ЗВУЧАЩАЯ ЛЕТОПИСЬ».

Минин-хор в наше время. Фото — Петр Колчин

В издание вошли материалы из архивов хора, фондов Московской и Санкт-Петербургской филармоний, РГАЛИ, Фонда Елены Образцовой и др. Эту книгу можно читать с любой страницы. Воспоминания художественного руководителя и главного дирижера (до 2019 г.), ныне президента хора, народного артиста СССР Владимира Минина чередуются с высказываниями выдающихся композиторов, рассказами о сотрудничестве с хором известных музыкантов, певцов, учеников и последователей Маэстро, информацией о сегодняшнем дне коллектива.

Осенью 1971 года выдающийся дирижер, ректор Института имени Гнесиных Владимир Минин пригласил студентов и преподавателей в новый коллектив. Первой серьёзной проверкой стал концерт 23 апреля 1972 года в Центральном Доме ученых в Москве. Именно эта дата считается Днём рождения хора. Благодаря поддержке Георгия Свиридова коллектив менее чем за два года из самодеятельного стал профессиональным. В короткий срок хор получил признание не только в России, но и за рубежом. Коллектив выступал и выступает на лучших сценах мира с выдающимися солистами, дирижерами, оркестрами.

За полвека Минин-хор осуществил сотни мировых премьер, вернул на концертную эстраду многие шедевры отечественной и западной музыки. Владимир Минин всегда шел на шаг впереди времени, не боялся выходить за рамки традиционного. Эту линию продолжает нынешний художественный руководитель коллектива Тимофей Гольберг, привнесший в репертуар хора сочинения Уитакера, МакГлинна и других современных композиторов.

Первый состав хора

«21 апреля мы представим своеобразную звучащую летопись хора, конечно, очень краткую. Страницы книги как бы наполнятся реальным звуком: будут исполнены сочинения С. Рахманинова, Г. Свиридова, В. Гаврилина, А. Рамиреса… Каждый номер программы — моё любимое сочинение. Восхитительны «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощной» С. Рахманинова, «Зорю бьют» и «Стрекотунья белобока» из «Пушкинского венка» Г. Свиридова, «Страшенная баба» и «Вечерняя музыка» В. Гаврилина… Со «Звёздами» Э. Эшенвалдса я появился в коллективе, и это произведение до сих пор в репертуаре. Наш юбилейный фестиваль неслучайно называется «Хор без границ». Мы открыты всему новому, не отбрасываем ни один из жанров, хотя кому-то и может показаться, что некоторые современные сочинения не выдерживают сравнения с классикой. Возможно, они и проще по музыкальной структуре, но от этого не менее интересны слушателю, что лишний раз подтвердило исполнение Stabat Mater Карла Дженкинса на первом концерте юбилейного фестиваля. Убеждён, классика отлично сочетается с современной музыкой — даже в рамках одного концерта. Воспринимаю юбилей хора не как подведение итогов, а как начало чего-то нового, «ворота» в следующие полвека», – рассказывает Тимофей Гольберг.

Ведущие концерта-презентации — лауреаты Премии города Москвы в области литературы и искусства, директор «Минин-хора» Дмитрий Сибирцев и составитель книги Надежда Кузякова. Партия фортепиано — Елена Ильина.

Дирижер — Тимофей Гольберг.

Начало в 19 часов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.