Выставка-фестиваль «Путешествие с куклой в поисках счастья» открывается в Галерее Давыдково

13 октября 2022 года в Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается ежегодная выставка-фестиваль «Путешествие с куклой в поисках счастья». В экспозиции будут представлены антикварные и современные куклы из разных стран.

Кукла в культуре занимает особое место, она — Альтер-эго человека, его знак и символ, который обнаруживали при раскопках древнейших цивилизаций. Она несёт в себе глубинную память народа со своим своеобразным кодом, который может и должен быть разгадан. Обрядовая, ритуальная, театральная, механическая, кукла-игрушка, промышленная, авторская художественная — это самый загадочный и многоликий предмет в пространстве культуры.

Современные художники открыли для себя в кукле огромные возможности для синтеза искусств, творческих экспериментов и наполняют традиционную форму новым смыслом и содержанием.

Ежегодная выставка — фестиваль «Путешествие с куклой в поисках счастья» создана с целью рассказать о культурном феномене по имени Кукла, исследовать его границы, историю, порассуждать о его будущей судьбе. Помимо выставки фестиваль также включает в себя различные интерактивы: семинары, мастер-классы, лектории, творческие встречи и многое другое.

В экспозиции этого года будут представлены театральные антикварные куклы Китая, французские будуарные куклы начала XX века, авторские художественные современные куклы, игрушки из войлока, а также русские лоскутные куклы и панно.

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