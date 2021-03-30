На ярмарке современного искусства Art Russia Fair представят арт-объект, посвященный важности литературы в жизни человека

Мос­ков­ский про­дю­сер­ский центр, под­ве­дом­ствен­ный Депар­та­мен­ту куль­ту­ры Моск­вы, впер­вые при­мет уча­стие в одном из круп­ней­ших куль­тур­ных собы­тий горо­да – ярмар­ке совре­мен­но­го искус­ства Art Russia Fair, орга­ни­зо­ван­ной кор­по­ра­ци­ей «Синер­гия». Ярмар­ка прой­дет в Гости­ном дво­ре с 1 по 4 апре­ля.

1 апре­ля 2021 года Моспро­дю­сер пред­ста­вит стенд, оформ­лен­ный худож­ни­ка­ми-рези­ден­та­ми цен­тра – Его­ром Лап­та­ре­вым и Ана­ста­си­ей Мали­нов­ской. Эта рабо­та в кол­ла­бо­ра­ции двух худож­ни­ков — еще один эле­мент про­ек­та «Искус­ством вовнутрь», в рам­ках кото­ро­го улич­ное искус­ство ста­но­вит­ся частью инте­рье­ра обще­ствен­ных зон – биб­лио­те­ки, куль­тур­ные цен­тры и др. Рос­пись стен­да будет посвя­ще­на теме кни­ги, как сре­до­то­чию зна­ний и вдох­но­ве­ния. Сво­ей рабо­той худож­ни­ки хотят при­влечь вни­ма­ние зри­те­лей к миру лите­ра­ту­ры, как носи­те­лю идей и источ­ни­ку фан­та­зий. После того, как худож­ни­ки закон­чат рабо­ту над стен­дом, гостям выстав­ки пред­ста­вят пер­фо­манс от тан­цо­ра и кал­ли­гра­фа Алек­сея Боле­ка, а затем стенд пре­вра­тит­ся в фото­зо­ну для гостей ярмарки.

«Про­ект «Искус­ством вовнутрь» дей­ству­ет с 2019 года – это воз­мож­ность для худож­ни­ков улич­ной вол­ны пока­зать уро­вень совре­мен­ной рос­пи­си, изме­нить отно­ше­ние обще­ствен­но­сти к дан­но­му направ­ле­нию искус­ства, а так­же про­длить жизнь сво­им рабо­там. В рам­ках про­ек­та стрит-арт инте­гри­ру­ет­ся в инте­рьер­ную сре­ду куль­тур­ных цен­тров, биб­лио­тек и иных обще­ствен­ных про­странств горо­да, пре­об­ра­зуя их в выста­воч­ные и при­да­вая им соб­ствен­ный инди­ви­ду­аль­ный стиль. Мы видим, что отно­ше­ние к рабо­там улич­ных худож­ни­ков меня­ет­ся, они полу­ча­ют не толь­ко соци­аль­ное одоб­ре­ние, но и под­держ­ку зако­но­да­тель­ных струк­тур. Совсем недав­но Комис­сия Мосгор­ду­мы по куль­ту­ре и мас­со­вым ком­му­ни­ка­ци­ям реко­мен­до­ва­ла Думе рас­смот­реть на засе­да­нии про­ект зако­на Моск­вы «Об улич­ном искус­стве». Мы счи­та­ем, что сам факт суще­ство­ва­ния дан­но­го зако­но­про­ек­та – уже важ­ный этап в раз­ви­тии стрит-арта. И уве­ре­ны, что в буду­щем про­ек­тов, похо­жих на «Искус­ством вовнутрь», будет боль­ше» — рас­ска­зы­ва­ет Юлия Юрчен­ко, арт-дирек­тор Мос­ков­ско­го про­дю­сер­ско­го центра.

2 апре­ля в 18.20 состо­ит­ся дис­кус­сия «Аль­тер­на­тив­ные вари­ан­ты про­дви­же­ния худож­ни­ков. Про­дю­се­ры в мире искус­ства», орга­ни­зо­ван­ная Мос­ков­ским про­дю­сер­ским цен­тром. В каче­стве спи­ке­ров высту­пят функ­ци­о­не­ры сфе­ры совре­мен­но­го искус­ства, а так­же пред­ста­ви­те­ли Депар­та­мен­та пред­при­ни­ма­тель­ства и инно­ва­ци­он­но­го раз­ви­тия горо­да Моск­вы. Состав участ­ни­ков дис­кус­сии пол­но­стью соот­вет­ству­ет кон­цеп­ции ярмар­ки, кото­рая, по сло­вам орга­ни­за­то­ров, объ­еди­ня­ет твор­че­ство и бизнес.

Юлия Юрчен­ко, арт-дирек­тор Моспро­дю­сер, моде­ра­тор дискуссии

Ека­те­ри­на Гай­ка, гене­раль­ный дирек­тор Агент­ства кре­а­тив­ных индустрий

Алек­сандр Мили­цин, осно­ва­тель стрит-арт­ко­ман­ды Desarte365

Олег Юсу­пов, гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии PHYGITALISM

«Созда­ние еди­но­го про­стран­ства, где мог­ли бы соеди­нить­ся два гло­баль­ных направ­ле­ния совре­мен­но­сти – твор­че­ство и биз­нес, было глав­ной моти­ва­ци­ей для кор­по­ра­ции «Синер­гия» занять­ся арт-направ­ле­ни­ем. В Рос­сии неве­ро­ят­ное коли­че­ство ярких худож­ни­ков, кото­рым нуж­но дать воз­мож­ность пока­зать себя, про­явить свой потен­ци­ал. Мы рады спо­соб­ство­вать про­дви­же­нию талант­ли­вых пред­ста­ви­те­лей мира искус­ства, под­дер­жи­вать их и откры­вать новые име­на. Я уве­рен, что наша ярмар­ка помо­жет всем участ­ни­кам най­ти источ­ни­ки вдох­но­ве­ния и воз­мож­но­сти, кото­рые помо­гут им в жиз­ни и биз­не­се», – делит­ся пре­зи­дент кор­по­ра­ции «Синер­гия» и соос­но­ва­тель ярмар­ки Art Russia Fair Вадим Лобов.

Для справ­ки:



Мос­ков­ский про­дю­сер­ский центр, нахо­дя­щий­ся в веде­нии Депар­та­мен­та куль­ту­ры Моск­вы, зани­ма­ет­ся поис­ком, под­держ­кой и про­дви­же­ни­ем талант­ли­вых пред­ста­ви­те­лей сфе­ры искус­ства в Москве и предо­став­ля­ет моло­дым дея­те­лям куль­ту­ры и искус­ства воз­мож­ность инте­гра­ции в глав­ные собы­тия в сре­де совре­мен­но­го искус­ства. Основ­ной тех­но­ло­ги­ей рабо­ты Моспро­дю­сер явля­ет­ся орга­ни­за­ция и под­держ­ка про­ек­тов в клю­че­вых твор­че­ских направлениях.

«Искус­ством вовнутрь» – арт-про­ект Мос­ков­ско­го про­дю­сер­ско­го цен­тра, направ­лен­ный на инте­гра­цию искус­ства улич­ной вол­ны внутрь инте­рьер­ной сре­ды, с целью повы­сить соци­аль­ную и куль­тур­ную зна­чи­мость улич­но­го искус­ства, сло­мать сте­рео­ти­пы и пре­об­ра­зо­вать инте­рьер­ное про­стран­ство в выставочное.



Егор Лап­та­рев – окон­чил факуль­тет мону­мен­таль­ной живо­пи­си в Ака­де­мии Худо­жеств им. И.Е. Репи­на (СПб). Был участ­ни­ком таких про­ек­тов, как груп­по­вая выстав­ка «Про­тив всех» (гале­рея VLADEY, Москва), «Сон богов» для ночи музеев в Музее искусств Санкт-Петер­бур­га, стрит арт фести­валь «Urban Morphogenesis» (Москва), а так же про­вел пер­со­наль­ную выстав­ку «Про­яв­лен­ные» в гале­рее Astra project (про­стран­ство Cube, Москва).

Ана­ста­сия Мали­нов­ская – архи­тек­тор и худож­ник. Рабо­та­ет с инте­рьер­ным про­стран­ством, зани­ма­ет­ся дизай­ном и кре­а­тив­ной рос­пи­сью. В 2020 году при­ни­ма­ла уча­стие в фести­ва­ле улич­но­го искус­ства в Арт — кла­сте­ре ГАММА.

Алек­сей Болек – тан­цор, касто­май­зер и кал­ли­граф. Пла­сти­че­ский актёр теат­ра «Мета­фор­ма», участ­ник про­ек­та «Тан­цы» на кана­ле ТНТ (4 и 5 сезон). В 2017 году начал прак­ти­ко­вать­ся в кал­ли­гра­фии, и на дан­ный момент зани­ма­ет­ся кастом-дизай­ном и настен­ной росписью.

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