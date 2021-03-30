На ярмарке современного искусства Art Russia Fair представят арт-объект, посвященный важности литературы в жизни человека

Московский продюсерский центр, подведомственный Департаменту культуры Москвы, впервые примет участие в одном из крупнейших культурных событий города – ярмарке современного искусства Art Russia Fair, организованной корпорацией «Синергия». Ярмарка пройдет в Гостином дворе с 1 по 4 апреля.
1 апреля 2021 года Моспродюсер представит стенд, оформленный художниками-резидентами центра – Егором Лаптаревым и Анастасией Малиновской. Эта работа в коллаборации двух художников — еще один элемент проекта «Искусством вовнутрь», в рамках которого уличное искусство становится частью интерьера общественных зон – библиотеки, культурные центры и др. Роспись стенда будет посвящена теме книги, как средоточию знаний и вдохновения. Своей работой художники хотят привлечь внимание зрителей к миру литературы, как носителю идей и источнику фантазий. После того, как художники закончат работу над стендом, гостям выставки представят перфоманс от танцора и каллиграфа Алексея Болека, а затем стенд превратится в фотозону для гостей ярмарки.
«Проект «Искусством вовнутрь» действует с 2019 года – это возможность для художников уличной волны показать уровень современной росписи, изменить отношение общественности к данному направлению искусства, а также продлить жизнь своим работам. В рамках проекта стрит-арт интегрируется в интерьерную среду культурных центров, библиотек и иных общественных пространств города, преобразуя их в выставочные и придавая им собственный индивидуальный стиль. Мы видим, что отношение к работам уличных художников меняется, они получают не только социальное одобрение, но и поддержку законодательных структур. Совсем недавно Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям рекомендовала Думе рассмотреть на заседании проект закона Москвы «Об уличном искусстве». Мы считаем, что сам факт существования данного законопроекта – уже важный этап в развитии стрит-арта. И уверены, что в будущем проектов, похожих на «Искусством вовнутрь», будет больше» — рассказывает Юлия Юрченко, арт-директор Московского продюсерского центра.
2 апреля в 18.20 состоится дискуссия «Альтернативные варианты продвижения художников. Продюсеры в мире искусства», организованная Московским продюсерским центром. В качестве спикеров выступят функционеры сферы современного искусства, а также представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Состав участников дискуссии полностью соответствует концепции ярмарки, которая, по словам организаторов, объединяет творчество и бизнес.
Юлия Юрченко, арт-директор Моспродюсер, модератор дискуссии
Екатерина Гайка, генеральный директор Агентства креативных индустрий
Александр Милицин, основатель стрит-арткоманды Desarte365
Олег Юсупов, генеральный директор компании PHYGITALISM
«Создание единого пространства, где могли бы соединиться два глобальных направления современности – творчество и бизнес, было главной мотивацией для корпорации «Синергия» заняться арт-направлением. В России невероятное количество ярких художников, которым нужно дать возможность показать себя, проявить свой потенциал. Мы рады способствовать продвижению талантливых представителей мира искусства, поддерживать их и открывать новые имена. Я уверен, что наша ярмарка поможет всем участникам найти источники вдохновения и возможности, которые помогут им в жизни и бизнесе», – делится президент корпорации «Синергия» и сооснователь ярмарки Art Russia Fair Вадим Лобов.
Для справки:
Московский продюсерский центр, находящийся в ведении Департамента культуры Москвы, занимается поиском, поддержкой и продвижением талантливых представителей сферы искусства в Москве и предоставляет молодым деятелям культуры и искусства возможность интеграции в главные события в среде современного искусства. Основной технологией работы Моспродюсер является организация и поддержка проектов в ключевых творческих направлениях.
«Искусством вовнутрь» – арт-проект Московского продюсерского центра, направленный на интеграцию искусства уличной волны внутрь интерьерной среды, с целью повысить социальную и культурную значимость уличного искусства, сломать стереотипы и преобразовать интерьерное пространство в выставочное.
Егор Лаптарев – окончил факультет монументальной живописи в Академии Художеств им. И.Е. Репина (СПб). Был участником таких проектов, как групповая выставка «Против всех» (галерея VLADEY, Москва), «Сон богов» для ночи музеев в Музее искусств Санкт-Петербурга, стрит арт фестиваль «Urban Morphogenesis» (Москва), а так же провел персональную выставку «Проявленные» в галерее Astra project (пространство Cube, Москва).
Анастасия Малиновская – архитектор и художник. Работает с интерьерным пространством, занимается дизайном и креативной росписью. В 2020 году принимала участие в фестивале уличного искусства в Арт — кластере ГАММА.
Алексей Болек – танцор, кастомайзер и каллиграф. Пластический актёр театра «Метаформа», участник проекта «Танцы» на канале ТНТ (4 и 5 сезон). В 2017 году начал практиковаться в каллиграфии, и на данный момент занимается кастом-дизайном и настенной росписью.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.