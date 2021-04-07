Фестиваль «Индюшата 2021» начинает прием заявок

Музы­каль­но-инфор­ма­ци­он­ное агент­ство «Куш­нир Про­дакшн» объ­яв­ля­ет о нача­ле при­е­ма заявок на уча­стие в фести­ва­ле «Индю­ша­та 2021». Испол­ни­те­ли долж­ны подать заяв­ку, перей­дя по ссыл­ке. При­слан­ные анке­ты будут рас­смат­ри­вать­ся толь­ко от тех музы­кан­тов, кто еще ни разу не давал соль­ных кон­цер­тов в Москве. Заяв­ки при­ни­ма­ют­ся со всей Рос­сии и из стран ближ­не­го зарубежья.

Впер­вые за всю исто­рию фести­ва­ля отбо­ры прой­дут онлайн – ком­пе­тент­ное жюри выбе­рет кан­ди­да­тов на уча­стие в фина­ле «Индю­шат» посред­ством про­слу­ши­ва­ний аудио- и видео­за­пи­сей музы­кан­тов, а не «живьем», как в преды­ду­щие годы. По резуль­та­там будет сфор­ми­ро­ван состав фина­ли­стов «Индю­шат», кото­рый тра­ди­ци­он­но прой­дет осе­нью в одном из зна­ко­вых сто­лич­ных клубов.

«Меня пора­зил энту­зи­азм, с кото­рым мно­гие десят­ки групп из раз­ных реги­о­нов в нача­ле пан­де­мии, в раз­гар лок­дау­на и до сих пор про­дол­жа­ют писать, зво­нить и при­сы­лать тре­ки, уве­рен­ные, что, как и в преды­ду­щие трид­цать лет, «Индю­ша­та» состо­ят­ся, — поде­лил­ся идео­лог фести­ва­ля Алек­сандр Куш­нир. – Тех­ни­че­ски про­ве­сти смотр в про­шлом году ока­за­лось невоз­мож­но, но сей­час мы вновь горим жела­ни­ем отслу­шать мно­гие сот­ни заявок, что­бы выбрать десять луч­ших групп для фина­ла. Хочу обра­тить вни­ма­ние, что «Индю­ша­та» — это, в первую оче­редь, фести­валь идей, а не каче­ствен­ных сту­дий­ных запи­сей. Поэто­му не бой­тесь экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и ско­рее при­сы­лай­те свой материал!»

В рам­ках «Индю­шат» дебю­ти­ро­ва­ли уже хоро­шо извест­ные арти­сты: ека­те­рин­бург­ская груп­па «Обе две» («Пик­ник «Афи­ши», «Усадь­ба Jazz», Stereoleto, КаZан­тип, «Наше­ствие», номи­на­ция «Про­рыв года» пре­мии «Муз-ТВ»); питер­ская вока­лист­ка и музы­кант Женя Любич («Усадь­ба Jazz», «Наше­ствие», «Глав­ная сце­на», «Пять звезд», «Вечер­ний Ургант»); гараж­ное трио Jack Wood из Том­ска (Glastonbury, «Пик­ник «Афи­ши», «Степ­ной волк», разо­грев Offspring); питер­ская гараж-соул коман­да Junkyard Storytellaz («Дикая мята», шоу «Голос»); вла­ди­во­сток­ский испол­ни­тель Мак­сим Сво­бо­да («ТНТ Пес­ни»); «Кура­ра» из Ека­те­рин­бур­га (спе­ци­аль­ные гости рос­сий­ско­го тура Tricky), про­ект Вади­ка Коро­ле­ва (OQJAV) «Пилар», груп­па Cardio Beat (ныне — ZOLOTO) из Казах­ста­на и др.

При­слан­ная заяв­ка на уча­стие в фести­ва­ле долж­на содер­жать: назва­ние про­ек­та, его крат­кое опи­са­ние, город, ссыл­ки на стра­ни­цы в соци­аль­ных сетях, ссыл­ки на три, по мне­нию музы­кан­тов, их самых удач­ных тре­ка и видео (кли­пы, кон­цер­ты, репе­ти­ции), кон­такт­ную инфор­ма­цию (e‑mail, теле­фон), а так­же ссыл­ку на промо-пост.

Заяв­ки при­ни­ма­ют­ся ори­ен­ти­ро­воч­но до кон­ца июня, но воз­мож­ны изме­не­ния в сро­ках при­ё­ма заявок. Сле­ди­те за информацией!

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