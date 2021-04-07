Фестиваль «Индюшата 2021» начинает прием заявок

Музыкально-информационное агентство «Кушнир Продакшн» объявляет о начале приема заявок на участие в фестивале «Индюшата 2021». Исполнители должны подать заявку, перейдя по ссылке. Присланные анкеты будут рассматриваться только от тех музыкантов, кто еще ни разу не давал сольных концертов в Москве. Заявки принимаются со всей России и из стран ближнего зарубежья.
Впервые за всю историю фестиваля отборы пройдут онлайн – компетентное жюри выберет кандидатов на участие в финале «Индюшат» посредством прослушиваний аудио- и видеозаписей музыкантов, а не «живьем», как в предыдущие годы. По результатам будет сформирован состав финалистов «Индюшат», который традиционно пройдет осенью в одном из знаковых столичных клубов.
«Меня поразил энтузиазм, с которым многие десятки групп из разных регионов в начале пандемии, в разгар локдауна и до сих пор продолжают писать, звонить и присылать треки, уверенные, что, как и в предыдущие тридцать лет, «Индюшата» состоятся, — поделился идеолог фестиваля Александр Кушнир. – Технически провести смотр в прошлом году оказалось невозможно, но сейчас мы вновь горим желанием отслушать многие сотни заявок, чтобы выбрать десять лучших групп для финала. Хочу обратить внимание, что «Индюшата» — это, в первую очередь, фестиваль идей, а не качественных студийных записей. Поэтому не бойтесь экспериментировать и скорее присылайте свой материал!»
В рамках «Индюшат» дебютировали уже хорошо известные артисты: екатеринбургская группа «Обе две» («Пикник «Афиши», «Усадьба Jazz», Stereoleto, КаZантип, «Нашествие», номинация «Прорыв года» премии «Муз-ТВ»); питерская вокалистка и музыкант Женя Любич («Усадьба Jazz», «Нашествие», «Главная сцена», «Пять звезд», «Вечерний Ургант»); гаражное трио Jack Wood из Томска (Glastonbury, «Пикник «Афиши», «Степной волк», разогрев Offspring); питерская гараж-соул команда Junkyard Storytellaz («Дикая мята», шоу «Голос»); владивостокский исполнитель Максим Свобода («ТНТ Песни»); «Курара» из Екатеринбурга (специальные гости российского тура Tricky), проект Вадика Королева (OQJAV) «Пилар», группа Cardio Beat (ныне — ZOLOTO) из Казахстана и др.
Присланная заявка на участие в фестивале должна содержать: название проекта, его краткое описание, город, ссылки на страницы в социальных сетях, ссылки на три, по мнению музыкантов, их самых удачных трека и видео (клипы, концерты, репетиции), контактную информацию (e‑mail, телефон), а также ссылку на промо-пост.
Заявки принимаются ориентировочно до конца июня, но возможны изменения в сроках приёма заявок. Следите за информацией!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.