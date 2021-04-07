Музыка раннего немецкого романтизма в исполнении солиста оркестра Большого театра и «Трио имени Рахманинова»

17 апреля 2021 года в Бальном зале Москонцерта на Пушечной прозвучат шедевры камерной музыки Шуберта, Мендельсона и Вебера.
На концерте совместно с музыкантами из «Трио имени Рахманинова» выступит один из лучших флейтистов России и Европы, солист оркестра Большого Театра – Николай Попов. «Засохшие цветы» Шуберта и трио Вебера — это жемчужины флейтового репертуара. Знаменитая первая Соната Мендельсона для виолончели и фортепиано, сочиненная композитором для брата Пауля, позволит в полной мере насладиться поющей виолончелью и виртуозным блеском фортепиано. В программе вечера музыканты раскроют для вас все грани романтической музыки и возможности исполнительского мастерства.
Начало концерта в 19:00.
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