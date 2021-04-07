Музыка раннего немецкого романтизма в исполнении солиста оркестра Большого театра и «Трио имени Рахманинова»

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17 апре­ля 2021 года в Баль­ном зале Мос­кон­цер­та на Пушеч­ной про­зву­чат шедев­ры камер­ной музы­ки Шубер­та, Мен­дель­со­на и Вебера. 

На кон­цер­те сов­мест­но с музы­кан­та­ми из «Трио име­ни Рах­ма­ни­но­ва» высту­пит один из луч­ших флей­ти­стов Рос­сии и Евро­пы, солист оркест­ра Боль­шо­го Теат­ра – Нико­лай Попов. «Засох­шие цве­ты» Шубер­та и трио Вебе­ра — это жем­чу­жи­ны флей­то­во­го репер­ту­а­ра. Зна­ме­ни­тая пер­вая Сона­та Мен­дель­со­на для вио­лон­че­ли и фор­те­пи­а­но, сочи­нен­ная ком­по­зи­то­ром для бра­та Пау­ля, поз­во­лит в пол­ной мере насла­дить­ся пою­щей вио­лон­че­лью и вир­ту­оз­ным блес­ком фор­те­пи­а­но. В про­грам­ме вече­ра музы­кан­ты рас­кро­ют для вас все гра­ни роман­ти­че­ской музы­ки и воз­мож­но­сти испол­ни­тель­ско­го мастерства.

Нача­ло кон­цер­та в 19:00.

Подроб­но­сти на сай­те https://mosconcert.com/

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