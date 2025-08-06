14-летняя Стеша Павлова выпустила фолк-поп хит «Ресничка»

В музыкальном мире зажглась новая звезда – 14-летняя Стеша Павлова представила свою дебютную песню «Ресничка», покорив слушателей проникновенным вокалом и необычным сочетанием современного поп-звучания с элементами русского фольклора.

«Ресничка» – это трогательная история об одиноком мальчике, рассказанная мелодичным голосом Стеши. В песне чувствуется искренность юности и глубокое понимание чувств, что делает ее особенно близкой слушателям всех возрастов.

Но самое удивительное – это многогранность таланта юной исполнительницы. Стеша – не только певица с прекрасным голосом, но и юная спортсменка, кандидат в мастера спорта по конкуру. Она посвящала себя конному спорту, но любовь к музыке оказалась сильнее, и Стеша решила совместить карьеру в спорте и музыкальный олимп.

«Ресничка» – это только начало творческого пути Стеши Павловой. С сочетанием спортивного упорства, артистического таланта и любви к русской культуре, у Стеши есть все шансы стать настоящим открытием в мире музыки.