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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фестиваль Лундстремов едет в Читу

editor
By editor
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фестиваль-лундстремов
Фото © ТАСС

На пресс-конференции в ТАСС рассказали о Рождественском фестивале «Донбасс. Забайкалье. Вместе», который пройдёт в Чите.

Рождественский фестиваль «Донбасс. Забайкалье. Вместе» пройдет в Забайкалье в третий раз. В солнечную Читу прилетят рок-группы, академические музыканты, поэты, многие — прямиком с Донбасса.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул: «Хотелось помочь всем жителям Забайкальского края и артистам по-новому взглянуть на привычные нам вещи. Забайкальцы очень патриотичный народ, помогают фронту, и мы рады, что программа фестиваля на этот раз охватит не только Читу, но и небольшие поселения».

Столицу Забайкальского края посетят поэты Елена Заславская, Дмитрий Филиппов, автор фильмов Наталья Осипова, рок-группы Алиса, Аффинаж, а также рэпер РИЧ и ансамбль Восточного военного округа «Мы есть мы».

Ансамбль солистов Творческой мастерской Леонида Лундстрема сыграет более 5 концертов в городах и селах Забайкалья и завершит свой тур ансамбль в фойе Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема.

Художественный руководитель фестиваля Пётр Лундстрем отметил: «Эта программа направлена на поддержку Донбасса и единение народа России в непростые времена, все выступающие связаны с фронтом. У нас только что прошло 2 фестиваля в Нижнем Новгороде и Калининграде, сегодня пришла новость, что мы выиграли грант ПФКИ и в 4-й раз в Москве пройдёт школа-фестиваль «Донбасский экспресс». Но Чита – это нечто особенное».

Автор фильмов Наталья Осипова рассказала, что культурные проекты в том числе иначе показывают Россию иностранцам: «Мы поговорим о любви к родине и о том, как она проявляется, я прочитаю патриотические стихи и произведения известных классиков».

Впервые с 2008 года зрителей концерт рок-группы «Алиса» — в Чите прозвучит новый альбом рок-группы – «Гойда».

Константин Кинчев, лидер рок-группы «Алиса», так комментирует эту программу: «На мой взгляд, «ГОЙДА» — это лучшее из того, что мы сделали за всю жизнь группы АЛИСА. Это не набор песен, а законченная концептуальная работа, которую надо слушать от начала до конца».

Инициатива проведения Рождественского фестиваля — идея Губернатора Забайкальского края, организаторы проекта – Министерство культуры Забайкальского края, а также Творческая мастерская Леонида Лундстрема. Генеральный спонсор фестиваля – Фонд развития Забайкальского края, спонсор фестиваля – ООО «Удоканская медь».

За два года на фестивале выступили такие рок-группы и исполнители, как Джанго, «Калинов Мост», «Зверобой», «Ва-банкъ», «СерьГа», поэты Анна Ревякина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Дмитрий Артис, а также солисты Творческой мастерской Леонида Лундстрема. По традиции, музыканты также дают благотворительные концерты в военной части или в госпитале.

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