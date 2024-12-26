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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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110 | Российский дизайн 1915-2025

editor
By editor
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Журнал «Архитектура в СССР», 1962 год, из собрания Московского музея дизайна
Журнал «Архитектура в СССР», 1962 год, из собрания Московского музея дизайна

Московский музей дизайна и Государственная Третьяковская галерея представляют новую выставку «110 | Российский дизайн 1915–2025», которая станет путеводителем по стилям и концепциям отечественного дизайна — от революционных идей авангарда до современных трендов. Выставка расскажет, в чем особенность и уникальность дизайна в нашей стране, а также покажет связи современного дизайна с культурным и промышленным наследием. Экспозиция охватывает 110 лет.

Отсчет ведется с легендарной «Последней футуристической выставки 0,10», которая прошла в Санкт-Петербурге в 1915 году. Именно там были представлены знаковые работы, такие как «Черный квадрат» Казимира Малевича и «Угловой контррельеф» Владимира Татлина, которые стали отправной точкой для супрематизма и конструктивизма. Эти направления не только определили облик российского дизайна, но и оказали влияние на весь мир.

Выставка «110 | Российский дизайн 1915–2025» стала постоянной экспозицией Московского музея дизайна в Новой Третьяковке. Здесь будут показаны более 700 объектов и освещены такие направления, как футуризм, супрематизм, конструктивизм, постконструктивизм, ар-деко и неоклассика, органический и космический модернизм, функционализм, постмодернизм, поднята тема русского и советского культурных кодов, отражены такие явления, как арт-дизайн и коллекционный дизайн. Проходя по залам, можно будет увидеть как менялись стили и как порой на поворотах истории всего за несколько лет полностью обновлялся визуальный язык среды.

Среди исторических экспонатов знаковые предметы советского быта: первый массовый телевизор КВН и пузатый холодильник ЗИЛ, рациональный снегокат «Чук и Гек» и детский педальный трехколесный трактор, сифон «Пингвин», выпускавшийся на оборонном предприятии, и флакон культовых духов «Красная Москва». Впервые показаны реплики стеллажа Юрия Случевского, одного из зачинателей принципов советской секционной мебели, и катера Юрия Соловьёва, который позже основал Институт технической эстетики (ВНИИТЭ). Собрана широкая панорама артефактов, отражающих дух времени и важные исторические события: революцию, освоение Арктики, покорение космоса, Фестиваль молодежи и студентов, Олимпиаду-80 и др. Можно увидеть ткань «Челюскинцы», пылесос «Сатурн», самовар «Спутник» и одноимённый трёхногий табурет, в основу конструкции которого были положены те же принципы, что и у первого Спутника, редкие образцы агитационного фарфора, текстиля и многое другое.

Шахматный стол для Рабочего клуба, 1925, А. Родченко
Шахматный стол для Рабочего клуба, 1925, А. Родченко
01.Сумочка по эскизу худ. Ольги Розановой, 1915 год, вышивка, дизайн и сборка — диз. Анна Толстикова, проект Вербовка-100, из собрания Московского музея дизайна
Сумочка по эскизу худ. Ольги Розановой, 1915 год, вышивка, дизайн и сборка — диз. Анна Толстикова, проект Вербовка-100, из собрания Московского музея дизайна
Плакат выставки 010, 1915 год, репринт
Плакат выставки 010, 1915 год, репринт
Настенная тарелка «Север». СССР, Конаковский фаянсовый завод им. М.И. Калинина (Конаково),1930-е, фаянс, аэрография, из собрания Московского музея дизайна
Настенная тарелка «Север». СССР, Конаковский фаянсовый завод им. М.И. Калинина (Конаково),1930-е, фаянс, аэрография, из собрания Московского музея дизайна
Современная реплика настольной лампы А. Дамского по эскиз 1929 года, из собрания Московского музея дизайна
Современная реплика настольной лампы А. Дамского по эскиз 1929 года, из собрания Московского музея дизайна
Афиша к фильму «Дождливое воскресенье», худ. Мирон Лукьянов, 1963 год, из собрания Московского музея дизайна
Афиша к фильму «Дождливое воскресенье», худ. Мирон Лукьянов, 1963 год, из собрания Московского музея дизайна
Пылесос «Сатурн», 1963 год, Вильнюсский завод электросварочного оборудования, Литовская ССР
Пылесос «Сатурн», 1963 год, Вильнюсский завод электросварочного оборудования, Литовская ССР
Журнал Soviet Life, 1966, на обложке изображены эскизы коллекции Вячеслава Зайцева, из собрания Московского музея дизайна
Журнал Soviet Life, 1966, на обложке изображены эскизы коллекции Вячеслава Зайцева, из собрания Московского музея дизайна
Транзисторный радиоприемник Spidola, 1960, Рижский завод ВЭФ, из собрания Московского музея дизайна
Транзисторный радиоприемник Spidola, 1960, Рижский завод ВЭФ, из собрания Московского музея дизайна
Самовар «Спутник», худ. Константин Собакин, Суксунский завод металлоизделий, 1976
Самовар «Спутник», худ. Константин Собакин, Суксунский завод металлоизделий, 1976
Бидон с эмблемой Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985, из собрания Московского музея дизайна
Бидон с эмблемой Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985, из собрания Московского музея дизайна
Телевизор Электроника ВЛ-100, 1970, из собрания Московского музея дизайна
Телевизор Электроника ВЛ-100, 1970, из собрания Московского музея дизайна
Гобелен «Рынок», Худ. Либа Валерий и Либа Виталий, 2024
Гобелен «Рынок», Худ. Либа Валерий и Либа Виталий, 2024
Подвесной светильник Moroshka, диз. Полина Артамонова, шоу-рум Roommate
Подвесной светильник Moroshka, диз. Полина Артамонова, шоу-рум Roommate
Настольная лампа Medusa, диз. Ольга Курбаковских, Jazz Jam
Настольная лампа Medusa, диз. Ольга Курбаковских, Jazz Jam
Стул Italy, диз. Дмитрий Самыгин
Стул Italy, диз. Дмитрий Самыгин
Светильник из колл. Художественные сущности, Odingeniy
Светильник из колл. Художественные сущности, Odingeniy
Бра Terra, диз. Полина Артамонова, шоу-рум Roommate
Бра Terra, диз. Полина Артамонова, шоу-рум Roommate
Кресло Pear, диз. Андрей Слабов, Volume Form
Кресло Pear, диз. Андрей Слабов, Volume Form
Подвесы Cupula, диз. Екатерина Коновалова, Jazz Jam
Подвесы Cupula, диз. Екатерина Коновалова, Jazz Jam
Кресло Pear, диз. Андрей Слабов, Volume Form
Кресло Pear, диз. Андрей Слабов, Volume Form
Стул-гардероб, диз. Анна Долгих, коллаборация ånnki studio X Стокман
Стул-гардероб, диз. Анна Долгих, коллаборация ånnki studio X Стокман
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