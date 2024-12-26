Московский музей дизайна и Государственная Третьяковская галерея представляют новую выставку «110 | Российский дизайн 1915–2025», которая станет путеводителем по стилям и концепциям отечественного дизайна — от революционных идей авангарда до современных трендов. Выставка расскажет, в чем особенность и уникальность дизайна в нашей стране, а также покажет связи современного дизайна с культурным и промышленным наследием. Экспозиция охватывает 110 лет.

Отсчет ведется с легендарной «Последней футуристической выставки 0,10», которая прошла в Санкт-Петербурге в 1915 году. Именно там были представлены знаковые работы, такие как «Черный квадрат» Казимира Малевича и «Угловой контррельеф» Владимира Татлина, которые стали отправной точкой для супрематизма и конструктивизма. Эти направления не только определили облик российского дизайна, но и оказали влияние на весь мир.

Выставка «110 | Российский дизайн 1915–2025» стала постоянной экспозицией Московского музея дизайна в Новой Третьяковке. Здесь будут показаны более 700 объектов и освещены такие направления, как футуризм, супрематизм, конструктивизм, постконструктивизм, ар-деко и неоклассика, органический и космический модернизм, функционализм, постмодернизм, поднята тема русского и советского культурных кодов, отражены такие явления, как арт-дизайн и коллекционный дизайн. Проходя по залам, можно будет увидеть как менялись стили и как порой на поворотах истории всего за несколько лет полностью обновлялся визуальный язык среды.

Среди исторических экспонатов знаковые предметы советского быта: первый массовый телевизор КВН и пузатый холодильник ЗИЛ, рациональный снегокат «Чук и Гек» и детский педальный трехколесный трактор, сифон «Пингвин», выпускавшийся на оборонном предприятии, и флакон культовых духов «Красная Москва». Впервые показаны реплики стеллажа Юрия Случевского, одного из зачинателей принципов советской секционной мебели, и катера Юрия Соловьёва, который позже основал Институт технической эстетики (ВНИИТЭ). Собрана широкая панорама артефактов, отражающих дух времени и важные исторические события: революцию, освоение Арктики, покорение космоса, Фестиваль молодежи и студентов, Олимпиаду-80 и др. Можно увидеть ткань «Челюскинцы», пылесос «Сатурн», самовар «Спутник» и одноимённый трёхногий табурет, в основу конструкции которого были положены те же принципы, что и у первого Спутника, редкие образцы агитационного фарфора, текстиля и многое другое.