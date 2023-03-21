Фестиваль «Мелиховская весна» соберет 20 российских театров!

Фестиваль «Мелиховская весна», который в 23 раз пройдет в подмосковной усадьбе писателя с 19 по 28 мая 2023 года, объявил программу. В афише 2023 года театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира, Перми, Вологды и других городов. У фестиваля в этом году появится новая сценическая площадка и новый худрук – им стал художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский.

Всего на этот раз в ежегодном Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» примет участие 20 театров. Фестиваль проводит музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

К участию в фестивале традиционно приглашаются театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о нем самом. Прием заявок проходил с сентября по декабрь 2022 года. Всего было подано 75 заявок, из которых Экспертный совет фестиваля сформировал итоговую программу. Помимо спектаклей профессиональных театров в афише фестиваля – несколько постановок из театральных вузов.

Примечательно, что зрителей «Мелиховской весны - 2023» ждет новая открытая сцена с увеличенным крытым зрительным залом, которая расположится в самом сердце чеховской усадьбы на поляне «Крыжовник», она примет половину всех фестивальных мероприятий. Также спектакли пройдут в мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

2023 год – год сотрудничества и перекрестных дат для музея-заповедника «Мелихово» и Московского Художественного театра имени А.П. Чехова. Много общего и, прежде всего, сама фигура великого писателя и его творчество, связывают музей и театр. Не случайно открытие Мелиховской весны в этом году будет особенным.

Впервые в Мелихове МХТ имени А.П. Чехова представит свой проект «Ландшафтный театр», который создан с целью выйти за пределы привычного сценического пространства. Вдохновителем проекта стал художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова, а с 2023 года и художественный руководитель фестиваля «Мелиховская весна» Константин Хабенский. «Ландшафтный театр» — это короткие спектакли на открытом воздухе, создаваемые театром специально для определенной локации. В этот раз такую постановку готовят непосредственно для усадьбы «Мелихово». Также МХТ даст финальный залп фестиваля – покажет свой спектакль «Моя жизнь» по одноименному произведению А.П. Чехова.

Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова и Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна»:

«Чехов – знаковая фигура для Московского Художественного театра и, вместе с тем, постоянная связующая нить нашего театра и музея-заповедника «Мелихово». В Мелихове была написана чеховская «Чайка», на сцене художественного театра она взмыла ввысь к недосягаемым высотам, перевернув впоследствии каноны и традиции всего мирового драматического театра. Эта незримая связь длится многие годы, а теперь станет еще крепче. Большая радость и огромная ответственность быть одновременно руководителем театра, носящего имя Чехова, и принять художественное руководство старейшим в стране фестивалем, посвященным творчеству великого писателя. Фестивалем, показывающим, какой Чехов сегодня».

В рамках основной программы двадцать третьей «Мелиховской весны», включающей постановки по произведениям Чехова или о нем самом, свои спектакли представят МХТ имени А.П. Чехова, Владимирский академический областной драматический театр, Рязанский государственный театр драмы, Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова, Севастопольский и Нижегородский театры юного зрителя, «ЦЕХЪ ТЕАТР» и Российский Государственный институт сценических искусств из Санкт-Петербурга, «Театр Мастерских» из Москвы, а также подмосковные театры – Истринский драматический театр, театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово», мытищинский театр «ФЭСТ» и Московский областной театр кукол.

Кроме того, каждый год в рамках фестиваля проходит специальная программа, посвященная еще одному автору. На грядущем фестивале в спецпрограмме «Чехов +» будут представлены спектакли по произведениям А.Н. Островского, чей 200-летний юбилей отмечается в этом году. Постановки по произведениям Островского на фестивале покажут Школа драматического искусства из Москвы, Пермский театр «У Моста», Санкт-Петербургский театр «Суббота», Вологодский драматический театр и Серпуховский музыкально-драматический театр.

Анастасия Журавлева, генеральный директор музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово»:

«Мелиховскому фестивалю 23 года. Он начинался с театральных встреч и перерос в большой театральный смотр, где можно увидеть очень разного Чехова – традиционного и авангардного, камерного и монументального, лирического, трагического, комического, но всегда современного. В этом мы каждый год убеждаемся, когда театры из десятков городов съезжаются, чтобы показать свое авторское прочтение Чехова и его бессмертных произведений, многие из которых родились именно в Мелихове, где Чехов прожил период невероятного творческого расцвета».

Специальным мероприятием фестиваля станет показ 23 мая спектакля «Медведь. Чехов. Предложение» по произведениям А.П. Чехова на жестовом языке. Его представят неслышащие студенты выпускного курса театрального факультета Российской Государственной специализированной Академии искусств из Москвы.

24 мая состоится ставший традиционным вечер памяти Олега Ефремова, в котором примут участие студенты Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. А 27 мая гостей мелиховской усадьбы ждет концертная программа в исполнении известного пианиста Алексея Гориболя, посвященная юбилейным датам двух композиторов – Исаака Шварца и Сергея Рахманинова.

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