Сериал «Обоюдное сериал», фильмы «Пелевин» и «Большой. Сезон» стали лауреатами «Большой цифры»

Оригинальные проекты из линейки KION Originals «Обоюдное согласие», «Пелевин», «Большой. Сезон» стали лауреатами 14-й национальной премии многоканального ТВ «Большая цифра». Проект KION и Star Media «Большой. Сезон» получил спецприз «За вклад в сохранение культурного наследия», сериал «Обоюдное согласие» одержал победу в категории «Оригинальные сериалы собственного производства», номинация «Драмы/мелодрамы». Документальный фильм «Пелевин» победил в номинации «Документальное кно». Церемония награждения состоялась 14 марта 2023 года в Москве.

Психологическая драма режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» - совместный проект компаний KION (МТС Медиа) и «Медиаслово». Главная героиня «Обоюдного согласия» — молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова). Она приезжает на вечеринку к старым друзьям, все вместе они проводят ночь на большой яхте. Под утро Анна спрыгивает с яхты, в то время как остальные участники вечеринки еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых – ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев, Виктор Доринов и Антон Белов. Над сценарием проекта работала группа авторов во главе с Анастасией Пальчиковой: Виктория Островская, а также Ольга Ангелова и Евгений Сосницкий.

Документальный фильм «Пелевин» - это исследование жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей Виктора Пелевина, более двадцати лет не появлявшегося на публике. С помощью изучения архивов и баз данных и интервью знавших его людей автор фильма погружается в мир героя и выстраивает хронологию удивительной жизни писателя. Фильм производства кинокомпании «Амурские волны» и KION. Режиссер: Родион Чепель. Авторы сценария: Родион Чепель и Алексей Кобылков. Продюсеры: Игорь Мишин, Ангелина Ашман, Максим Филатов.

Документальный фильм «Большой. Сезон» - это проект совместного производства компании Star Media и онлайн-кинотеатра KION в копродукции с немецким холдингом Kinescope Film. Режиссер фильма — Анастасия Попова, номинант на премию «Золотой Орел-2022». Проект разделен на четыре действия, показывающие жизнь Большого театра на протяжении подготовки спектаклей театрального сезона с грандиозной кульминацией с символом Нового года — балетом «Щелкунчик». Зрители увидят, как происходит подготовка легендарного спектакля, а также понаблюдают за жизнью театра, где трудится более трёх тысяч человек. Как найти своё место, как состояться, как добиться успеха, преодолеть неудачи, травмы и довести свою работу до желаемого результата: об этом рассказывают разные герои фильма, чьи судьбы связаны с этим театром сегодня.

Объявление лауреатов 14-й премии «Большая Цифра» состоялось 14 марта 2023 года. Национальная премия в области многоканального цифрового телевидения за годы своего существования стала знаковым событием для телевизионной и телекоммуникационной отраслей. В составе жюри премии — участники телеком- и медиаиндустрии, а также эксперты в области видеоконтента в сетях платного телевидения.

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