Фестиваль «Мир гитары» привез в регионы России звёзд музыки из десяти стран

31 мая торжественно завершился международный фестиваль «Мир гитары», проходивший с 27 мая во Владимире, Калуге, Обнинске и Москве. В этом году он собрал исполнителей из десяти стран, включая Россию, Китай, Испанию, Уругвай, Бразилию, Белоруссию, Казахстан, Кубу, Армению и Молдову.

«Каждый год «Мир Гитары» вносит большой вклад в популяризацию гитарной музыки, и с каждым годом к нам присоединяется всё больше участников и зрителей. Вопреки культуре отмены мы показываем, что мы впереди планеты всей», — комментирует руководитель международных проектов фестиваля Роман Мирошниченко.

Концерт-открытие состоялся 27 мая в Калужской областной филармонии. В сопровождении симфонического оркестра Москвы выступили гитаристы Хосе Мария Гальярдо Дель Рей (Испания), Тэнъюэ Чжан (Китай), дуэт DUO SIQUEIRA LIMA (Уругвай — Бразилия), Айнур Бегутов (Россия).

Фестиваль завершился гала-концертом «Звезды Мира Гитары» в Московском Международном Доме Музыки. На сцену вышли известные артисты: Роман Мирошниченко, Алексей Кузнецов и Даниил Крамер, лауреат Global Music Awards Вадим Чебанов, а также ведущие представители world fusion Овер Серрано и Артур Газаров.

«Мир гитары» — международный музыкальный фестиваль гитарной музыки, уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей в мире. Проводится с 1998 года, участники фестиваля — звёзды мировой величины. Ежегодно в последнюю неделю мая в Калугу со всего мира на пять дней съезжаются музыканты всех стилей и направлений, объединенных одним единым порывом — любовью к гитарному искусству.