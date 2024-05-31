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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фестиваль «Мир гитары» привез в регионы России звёзд музыки из десяти стран

editor
By editor
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мир гитары - фестиваль

31 мая торжественно завершился международный фестиваль «Мир гитары», проходивший с 27 мая во Владимире, Калуге, Обнинске и Москве. В этом году он собрал исполнителей из десяти стран, включая Россию, Китай, Испанию, Уругвай, Бразилию, Белоруссию, Казахстан, Кубу, Армению и Молдову.

«Каждый год «Мир Гитары» вносит большой вклад в популяризацию гитарной музыки, и с каждым годом к нам присоединяется всё больше участников и зрителей. Вопреки культуре отмены мы показываем, что мы впереди планеты всей», — комментирует руководитель международных проектов фестиваля Роман Мирошниченко.

Концерт-открытие состоялся 27 мая в Калужской областной филармонии. В сопровождении симфонического оркестра Москвы выступили гитаристы Хосе Мария Гальярдо Дель Рей (Испания), Тэнъюэ Чжан (Китай), дуэт DUO SIQUEIRA LIMA (Уругвай — Бразилия), Айнур Бегутов (Россия).

мир гитары - фестиваль в калуге

Фестиваль завершился гала-концертом «Звезды Мира Гитары» в Московском Международном Доме Музыки. На сцену вышли известные артисты: Роман Мирошниченко, Алексей Кузнецов и Даниил Крамер, лауреат Global Music Awards Вадим Чебанов, а также ведущие представители world fusion Овер Серрано и Артур Газаров.

«Мир гитары» — международный музыкальный фестиваль гитарной музыки, уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей в мире. Проводится с 1998 года, участники фестиваля — звёзды мировой величины. Ежегодно в последнюю неделю мая в Калугу со всего мира на пять дней съезжаются музыканты всех стилей и направлений, объединенных одним единым порывом — любовью к гитарному искусству.

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