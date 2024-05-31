В Якутии запустили детский телеканал

Сегодня, накануне Международного дня защиты детей, в Якутии открыл свое вещание республиканский детский телеканал «Тооку». Торжественный запуск телеканала состоялся в эфире национальной вещательной компании «Саха».

Детский телеканал создан по поручению главы республики Айсена Николаева в рамках Года Детства в Якутии и Года семьи в России.

Контент нового детского телеканала будет содержать телевизионные передачи, видеоблоги, видеоролики и др. Большое внимание будет уделяться познавательно-развлекательным, образовательным и патриотическим проектам. Они будут выпускаться не только на якутском и русском языках, но и на языках коренных малочисленных народов Севера.

Благодаря разнообразному качественному цифровому и видеоконтенту телеканал будет способствовать сохранению и популяризации родных языков.

Напомним, что новый детский телеканал «Тооку получил название в честь жеребенка Тооку – героя уже полюбившегося детям первого многосерийного мультфильма на якутском языке.

Открытие канала «Тооку» направлено на поддержку, сохранение, развитие и изучение государственных и официальных языков Якутии, а также иных мер, направленных на сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории республики.