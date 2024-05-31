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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Якутии запустили детский телеканал

editor
By editor
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запуск детского телеканала

Сегодня, накануне Международного дня защиты детей, в Якутии открыл свое вещание республиканский детский телеканал «Тооку». Торжественный запуск телеканала состоялся в эфире национальной вещательной компании «Саха».

Детский телеканал создан по поручению главы республики Айсена Николаева в рамках Года Детства в Якутии и Года семьи в России.

Контент нового детского телеканала будет содержать телевизионные передачи, видеоблоги, видеоролики и др. Большое внимание будет уделяться познавательно-развлекательным, образовательным и патриотическим проектам. Они будут выпускаться не только на якутском и русском языках, но и на языках коренных малочисленных народов Севера.

Благодаря разнообразному качественному цифровому и видеоконтенту телеканал будет способствовать сохранению и популяризации родных языков.

Напомним, что новый детский телеканал «Тооку получил название в честь жеребенка Тооку – героя уже полюбившегося детям первого многосерийного мультфильма на якутском языке.

Открытие канала «Тооку» направлено на поддержку, сохранение, развитие и изучение государственных и официальных языков Якутии, а также иных мер, направленных на сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории республики.

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