Ольга Галактионова выступила на круглом столе в Великом Новгороде

2 июня в рамках первого фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде прошел круглый стол «Популяризация современного искусства сегодня: стратегия и проблемы». В дискуссии приняла участие генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

На круглом столе спикеры обсудили, какие проблемы популяризации современного искусства сейчас существуют с точки зрения государственных институций, коммерческих галерей, художников.

Ольга Галактионова подчеркнула, что сегодня должна создаваться среда, в которой современное искусство сможет создаваться, развиваться и расти, в которой будут появляться новые имена.

«И наша задача — как раз создавать эту среду и давать эти возможности. Да, есть такой момент — акционизм и перформансы несколько снизили доверие к современному искусству, но это не значит, что его больше нет. Люди, которые занимаются сегодня настоящим, а не самоназванным, современным искусством — это подвижники, они каким-то образом сохранили свое направление и не дали умереть развитию искусства в принципе. Мы в РОСИЗО тоже стараемся искать современных художников.

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» изначально в 1959 году создавался для популяризации современного искусства за рубежом, и мы должны этим заниматься — искать новые имена и популяризировать их. И я думаю, что в будущем году мы сделаем какую-то совместную историю с фестивалем «Новое движение», у нас общие задачи», — сказала Ольга Галактионова.

Участие в дискуссии также приняли искусствовед, совладелица галереи современного искусства «Триптих» Виктория Шишкова, специалист по международным продажам, совладелица галереи «Триптих» Нина Цорити, междисциплинарный художник Глеб Солнцев и художник Татьяна Бродская.

Фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит в первый раз. Форум призван поддержать творческую киномолодежь страны и стать пространством для обмена опытом профессионального медиасообщества. В конкурсную программу фестиваля вошли 8 художественных полнометражных фильмов, снятых начинающими режиссерами.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.