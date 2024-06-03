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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Ольга Галактионова выступила на круглом столе в Великом Новгороде

editor
By editor
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ольга галактионова - круглый стол в новгороде

2 июня в рамках первого фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде прошел круглый стол «Популяризация современного искусства сегодня: стратегия и проблемы». В дискуссии приняла участие генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

На круглом столе спикеры обсудили, какие проблемы популяризации современного искусства сейчас существуют с точки зрения государственных институций, коммерческих галерей, художников.

Ольга Галактионова подчеркнула, что сегодня должна создаваться среда, в которой современное искусство сможет создаваться, развиваться и расти, в которой будут появляться новые имена.

«И наша задача — как раз создавать эту среду и давать эти возможности. Да, есть такой момент — акционизм и перформансы несколько снизили доверие к современному искусству, но это не значит, что его больше нет. Люди, которые занимаются сегодня настоящим, а не самоназванным, современным искусством — это подвижники, они каким-то образом сохранили свое направление и не дали умереть развитию искусства в принципе. Мы в РОСИЗО тоже стараемся искать современных художников.

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» изначально в 1959 году создавался для популяризации современного искусства за рубежом, и мы должны этим заниматься — искать новые имена и популяризировать их. И я думаю, что в будущем году мы сделаем какую-то совместную историю с фестивалем «Новое движение», у нас общие задачи», — сказала Ольга Галактионова.

Участие в дискуссии также приняли искусствовед, совладелица галереи современного искусства «Триптих» Виктория Шишкова, специалист по международным продажам, совладелица галереи «Триптих» Нина Цорити, междисциплинарный художник Глеб Солнцев и художник Татьяна Бродская.

Фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит в первый раз. Форум призван поддержать творческую киномолодежь страны и стать пространством для обмена опытом профессионального медиасообщества. В конкурсную программу фестиваля вошли 8 художественных полнометражных фильмов, снятых начинающими режиссерами.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.

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