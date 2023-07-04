Фестиваль «Новый сезон» открывает аккредитацию гостей

С 7 по 12 сентября 2023 года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи во второй раз пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Став в прошлом году главным индустриальным событием, он остается витриной самого актуального контента будущего сезона. Это единственный фестиваль, на котором представлены сериалы и фильмы сразу нескольких онлайн-платформ – основных производителей оригинального контента. Ведущие российские видеосервисы KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представят на «Новом сезоне» свои проекты, на которые делают ставки в сезоне 2023-2024.

Фестиваль, созданный по инициативе крупнейших онлайн-кинотеатров, – это пространство здоровой конкуренции и консолидации их интересов. Конкурируя на рынке, на фестивале платформы объединяются и сообща решают задачи индустрии: демонстрируют новинки контента, обмениваются опытом и получают обратную связь от зрителей.

В Попечительский совет фестиваля «Новый сезон» входят представители основных российских онлайн-платформ: Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту Okko и председатель Попечительского совета в этом году; Дмитрий Гранов, генеральный директор more.tv; Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту Иви; Эдуард Илоян, генеральный продюсер и сооснователь START; Макар Кожухов, заместитель генерального директора Premier; Александр Косарим, директор по контентной политике Wink; Игорь Мишин, генеральный продюсер KION; Ольга Филипук, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюс Фантех.

Несмотря на юный возраст (фестиваль впервые прошел в 2022 году), «Новый сезон» уже стал во многом первым, а в чем-то и новаторским. В первую очередь это фестиваль индустрии, а не только смотр кино-сериального контента. «Новый сезон» стал единой площадкой как инструмент продвижения новых проектов для платформ-участников. На фестивале сериалы представлены сразу несколькими эпизодами, что позволяет получить более полное представление о режиссерской, сценарной и продюсерской задумке.

Формат проведения не предполагает наличие программного директора: каждая из 7 платформ самостоятельно определяет, какие проекты будут представлены на фестивале и продемонстрируют направления развития своих стримингов в предстоящем сезоне. Сериалы и фильмы, премьеры которых прошли на «Новом сезоне» в прошлом году, впоследствии закрепили успех рекордами просмотров в онлайне. А создатели и актеры, имена которых прогремели на первом фестивале, были отмечены и другими индустриальными премиями.

Победителей в номинациях «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой Нового сезона» и «Героиня Нового сезона» определяют зрители фестиваля – преимущественно индустриальное сообщество. Проголосовать за фильмы и сериалы можно в специальной онлайн-форме и в официальном мобильном приложении. В номинации «Открытие Нового сезона» победителя выберет Попечительский совет.

В 2023 году на площадках фестиваля «Новый сезон» будет организована деловая программа, которая поднимет важные и актуальные вопросы, стоящие перед лицом индустрии сегодня. Программа будет объявлена дополнительно.

Аккредитация гостей на фестиваль «Новый сезон» стартовала 4 июля на сайте фестиваля: newseasonfest.ru .

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