В рамках проекта «КиноМост. Прямое включение» проводится конкурс «КиноЛетопись: 21@22» для детей в возрасте от 7 до 17 лет. Участие в конкурсе могут принимать как отдельные авторы, так и детские кино-телестудии, учреждения культуры (библиотеки, Дома культуры и Центры культурного развития).

По условиям конкурса нужно снять короткий документальный фильм по одной из трёх номинаций. Фильм можно снять с помощью любых технических средств, в том числе – камерой мобильного телефона. Участие в конкурсе – бесплатное.

Номинации:

1. «Расскажи стране»

Участвуют документальные фильмы (продолжительностью не более пяти минут), повествующие о родном городе, посёлке, деревне, селе, улице или доме. У каждого из нас есть своё место силы – тот самый укромный уголок, где нам всегда хорошо. Задача участников конкурса – рассказать о своих любимых местах, о том, чем они дороги им, чем примечательны, какое место занимают в истории страны.

2. «Семейный фотоальбом»

Семейные фотоальбомы со старыми фотографиями хранят много тайн и удивительных сюжетов. В этой номинации конкурсантам предлагается снять сюжеты (не более трёх минут) о своих родителях, предках, родственниках. Любая фотография из фотоальбома может послужить идеей для интересного мини-фильма.

3. «Прямое включение»

В этой номинации участвуют библиотеки, Дома культуры, Центры культурного развития. Принимаются видеоролики (не более трёх минут) о каком-либо мероприятии, которое проходило в этом культурном учреждении.

Самое главное – не бояться проявлять свою фантазию, не сдерживать эмоции, поймать вдохновение и – творить!

Оценивать конкурсные работы будет компетентное жюри под председательством известного путешественника, спортсмена-экстремала, члена Русского географического общества Евгения Ташкина. Также будет работать Детское жюри, состоящее из школьников Лагеря «КиноНива» (г. Геленджик).

Заявки на конкурс принимаются до 15 августа 2022 года включительно.

Итоги будут объявлены не позднее 22 августа 2022 года.

Победители конкурса будут награждены дипломами, ценными подарками и бесплатными путевками на киносмену во Всероссийский Детский Центр «Орлёнок» в 2023 году.

Все подробности можно узнать на сайте http://кинодетство.рф .

Подать заявку на конкурс можно по ссылке https://kinodetstvo.com/konkurs .

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22 и 23 августа проект «КиноМост. Прямое включение» в рамках конкурса «КиноЛетопись: 21@22» проведет Большую премьеру.

Это будет самое настоящее увлекательное кинопутешествие по нашей огромной стране. «Побываем» и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке, в Удмуртии, и в Северной Осетии, Пермском крае и Ростовской области, Красноярском крае и на Ставрополье, в Башкирии и Краснодарском крае, и много где ещё. А помогут в этом фильмы участников конкурса, именно из них и состоит альманах.

Ребята искренне, с большой любовью и уважением рассказывают о своих городах, посёлках, деревнях, сёлах, улицах. Слова «малая родина» для них не пустой звук, они по-настоящему гордятся теми местами, где родились, где живут и растут.

С каждым, пусть даже совсем небольшим городом или селом, связана одна из страниц истории нашей страны. И из этих страниц складывается летопись жизни многих поколений.

Большая премьера пройдёт одновременно во многих библиотеках, Домах культуры и Центрах культурного развития России.

Организатор проекта: Фонд социально-культурных программ «КиноДетство». Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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