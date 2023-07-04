Магическое перевоплощение металла

Алюминий давно облюбовали ювелиры и скульпторы, мастера-миниатюристы и авторы монументальных работ. Основательница бренда Wire Magical Наталья Князева не претендует на лавры создателя композиции «Глина #4», свои изящные произведения она создает из алюминиевой проволоки. О рабочем процессе и уникальности каждого объекта она рассказала «Алюминиевому Вестнику».

– Основной материал ваших работ – алюминиевая проволока. Почему?

– Проволока, и правда, необычный для художников, но очень податливый материал. Она бывает разного сечения и цвета – все это открывает простор для творчества! Работы из проволоки похожи на карандашные наброски, получаются воздушными и графичными, а линии – живыми. А еще алюминий прекрасно сочетается с другими материалами: благодаря комбинации разных фактур изделия становятся интереснее.

Наталья Князева – основательница Wire Magical и создательница уникальных интерьерных скульптур и картин из проволоки. Дата основания студии: 2013 год.

– У вас есть работы и в черных тонах, и в нарочито ярких цветах. Как вы передаете цвет на алюминии?

– Мне нравится экспериментировать с материалом, его формами и цветом. В зависимости от выбранной темы и творческой задачи выбираю проволоку подходящего цвета. А если нужен определенный оттенок или плавный переход – подкрашиваю металл.

– Где можно увидеть ваши работы?

– Я работаю в разных направлениях, но в основном это интерьерный декор для дома. Сотрудничаю с дизайнерами интерьера и стилистами – вместе делаем проекты под индивидуальные заказы.

– Ваши самые необычные скульптуры или изделия?

– Они для меня все необычные! Даже если делаю проволочные фотоаппараты, они всегда разные. Это ручной труд и каждая работа уникальна. Сделаешь в одном месте линию на миллиметр больше или меньше – изделие тут же меняет форму.

Самым сложным заказом был, конечно, первый. Нужно было сделать из проволоки… бульдога. Я вложила в эту работу много времени, сил и любви. Тогда на создание бульдога ушло примерно полтора месяца – над проектом могла работать только по ночам, пока спал ребенок. А сейчас скульптура собаки – с изучением форм оригинала и воплощением в проволоке – получается у меня примерно за неделю.

Трудно делать портреты людей и скульптуры питомцев по фотографиям. Нужно уловить пропорции, характер, добиться сходства. Тут много работы.

«Не бывает одинаковых линий и переплетений», – говорит Наталья Князева об арт-объектах из алюминиевой проволоки

– Откуда вы черпаете вдохновение и как затем происходит работа над образом?

– Главный вдохновитель – живая природа: животные, птицы и рыбы. В планах – скульптурный портрет человека.

Образ появляется сначала у меня в голове – спасибо моему художественному образованию. Перед началом работы, чтобы лучше понять и «впитать» форму, рисую эскизы. Потом из проволоки создаю силуэт и постепенно набираю объем.

– Сколько времени обычно уходит на одну работу?

– Все зависит от сложности изделия. Скажем, слово из проволоки я могу скрутить быстро, а на портрет может уйти две недели. Нужно подобрать фотографии, прорисовать портрет, согласовать и утвердить линейный рисунок и только потом приниматься за изготовление изделия.

Изделие из проволоки ручной работы позволяет придать красивый акцент интерьеру и придать пространству уникальные черты

– Откуда вы черпаете вдохновение и как затем происходит работа над образом?

– Главный вдохновитель – живая природа: животные, птицы и рыбы. В планах – скульптурный портрет человека. Образ появляется сначала у меня в голове – спасибо моему художественному образованию. Перед началом работы, чтобы лучше понять и «впитать» форму, рисую эскизы. Потом из проволоки создаю силуэт и постепенно набираю объем.

– Сколько времени обычно уходит на одну работу?

– Все зависит от сложности изделия. Скажем, слово из проволоки я могу скрутить быстро, а на портрет может уйти две недели. Нужно подобрать фотографии, прорисовать портрет, согласовать и утвердить линейный рисунок и только потом приниматься за изготовление изделия. Сочетание алюминия с другими материалами позволит придать материалу еще более интересный облик. Границ для фантазии не существует!

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