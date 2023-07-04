«Бей первой!»: START представит проект о женской футбольной команде из Дагестана

До выхода в онлайн-кинотеатре START документальный проект Киностудии им. М. Горького «Бей первой!» о первой женской футбольной команде в Дагестане можно будет увидеть на фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc. В конкурсной программе картину презентуют создатели, показ пройдет 8 июля в 16:00 в павильоне «Кино» у главного входа в Парк Горького. Вход свободный.

Главную героиню фильма Эльмиру Ибрагимову называют основательницей женского футбола в Дагестане. Местные традиции предписывают женщинам правила поведения, которые едва ли вяжутся с «мужским» видом спорта. Несмотря на это, Эльмире удалось организовать регулярные тренировки для женщин разных возрастов, собрать женскую команду и открыть футбольную школу для девочек при училище Олимпийского резерва.

На показе фильм представят генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк, а также режиссер и автор сценария Константин Райх.

«Как религия относится к спорту и роли женщины в обществе, как спорт влияет на личную жизнь? Наш фильм не только о женской футбольной команде в Дагестане, он о месте женщины в современном мире. Это до сих пор можно перенести на разные сферы жизни в разных регионах и странах, где женщины пытаются чего-то добиться, реализоваться в карьере, отстаивают свои права. И героини нашего фильма всё это делают через увлечение футболом», — отмечает Константин Райх.

Фильм снят Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ.

У единственной женской футбольной cборной Дагестана на сегодняшний день есть лишь один соперник — многовековые традиции. Будущим женам и матерям не полагается гонять мяч по полю. Мусульманкам, играющим в мужской вид спорта, приходится доказывать свое право быть собой день за днем, разрушая стереотипы. Ради футбола они готовы бросить вызов семье, традициям и общественному мнению.

Роли исполнили: Эльмира Ибрагимова, Ашура Каирбекова, Хасбика Салманова, Зарбат Салманова, Джамиля Улубекова, Магомедрасул Саадуев, Рамазан Ибрагимов, Заира Бабаева, Баху Магомедова.

ORIGINAL+Doc будет проходить с 6 по 9 июля в Парке Горького в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест». Победителей объявят 9 июля на церемонии награждения.

В онлайн-кинотеатре START «Бей первой!» будет доступен уже в июле.

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