Фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима» пройдет в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород

Самый масштабный в России ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима» торжественно откроется в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 18 декабря 2021 года. Гостям фестиваля будет представлено свыше 1000 самых разнообразных орхидей со всего света, включая очень редкие экземпляры.

До весны 2022 года для посетителей впервые в истории откроется часть старинной Субтропической оранжереи с горным туманным лесом и другими экспозициями. Эта оранжерея была закрыта на реконструкцию более 20 лет назад.

В программе:

Орхидеи-вампиры, орхидеи-пчёлы, самая чёрная и самая крошечная орхидеи, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры, орхидеи самых неожиданных форм и размеров с запахами шоколада, бананового хлеба, сыра с плесенью, пыли, корицы, тирамису, фруктов и падали;

Хищные растения, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы;

Одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи», «корней мандрагоры». Все растения представлены в максимально естественном виде. Наиболее редкие орхидеи — в стеклянных витринах.

Посетителей ждёт зрелищное путешествие в экзотическую сказку, главная цель которого — отыскать самые интересные растения в зарослях джунглей, почувствовать себя охотником за орхидеями.

Также в саду будут открыты выставки ботанической иллюстрации, самых эффектных насекомых и минимализма.

До весны 2022 года здесь будут появляться и зацветать новые растения.

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